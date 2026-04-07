適合交易者的最佳動量指標

動量指標的主要類型有哪些？

動量指標主要分為兩類：領先動量指標和滯後動量指標。領先動量指標用於預測潛在的價格反轉，幫助交易者提前發現趨勢變化的信號。滯後動量指標用於確認已形成的趨勢，幫助交易者驗證趨勢的強弱和可持續性。許多動量指標屬於振盪指標，它們在固定區間內波動，用於顯示超買和超賣狀態。

領先動量指標

領先動量指標透過識別資產是否處於超買或超賣狀態，幫助交易者預測潛在的價格變動方向，並提前做出交易決策。

相對強弱指數 (RSI)：衡量近期價格變動的幅度，數值範圍為0到100。RSI 高於 70 通常表示資產可能超買，存在價格回調風險；低於 30 則表示資產可能超賣，可能出現價格反彈。

隨機震蕩指標：將資產的收盤價與選定週期（通常為 14 個週期）內的價格區間進行比較。隨機震蕩指標的數值範圍為 0 到 100，高於 80 表示超買，低於 20 表示超賣。交易者通常透過觀察 %K 線與 %D 線的交叉來判斷潛在的趨勢反轉。

威廉指標 (Williams %R)：衡量收盤價相對於選定週期內最高價的接近程度，數值範圍為 -100 到 0。高於 -20 表示資產可能處於超買狀態，低於 -80 則表示可能超賣。

滯後動量指標

滯後動量指標通常用於在趨勢已經形成後進行驗證，幫助交易者確認趨勢的強度和延續性。

平滑異同移動平均線 (MACD)：由 MACD 線、信號線和柱狀圖組成。當 MACD 線向上突破信號線時，表明多頭動能增強；當 MACD 線向下突破信號線時，則表明空頭動能增強。同時，MACD 柱狀圖顯示 MACD 線與信號線之間的距離，從而反映動能的強弱。

平均趨向指數 (ADX)：用於衡量趨勢強度，通常與 DI 線結合使用以確定趨勢方向。ADX 數值範圍為 0 到 100，一般認為高於 25 表示趨勢強勁，而低於 20 則表示趨勢較弱。

動量指標 (MOM)透過計算最近一次收盤價與指定週期內某一歷史收盤價之間的差額，衡量價格動能。如果 MOM 值為正，表示多頭動能增強；為負則表示空頭動能增強。交易者可使用 MOM 來確認資產在當前趨勢中是動能增強還是減弱。

股票動量指標

動量指標廣泛用於衡量股票價格的動能變化，是交易者評估股票是否處於上漲或下跌趨勢的重要工具。

RSI和MACD 是股票交易中最常用的動量指標，其中 RSI 特別適用於識別超買和超賣狀態。

變動率 (ROC)：透過將當前價格與指定週期內的歷史價格進行比較，計算價格的百分比變化。ROC 上升通常表示動能增強，而 ROC 下降則表示動能減弱。

eBay 動量指標

eBay 動量指標是指用於分析 eBay 股價走勢的標準技術分析工具。交易者通常會使用 RSI、MACD 或 ADX 等指標來評估 eBay 股票的動能，這與分析其他股票時的方式相同。需要明確的是，這些指標並非 eBay 獨有的專屬模型或演算法，而是應用於 eBay 股票數據的通用技術指標。

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