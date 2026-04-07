平均趨向指數 (ADX) 是一種廣受歡迎的技術分析工具。請參閱我們的教學指南，深入了解其運作方式。

什麼是平均趨向指數 (ADX)？

平均趨向指數 (ADX) 是一種衡量趨勢強度的技術分析工具，是大多數交易平台提供的標準分析工具。

為了量化趨勢的強弱，ADX 的計算基於一定時間範圍內價格區間擴展的 移動平均線 (MA)。 此時間範圍通常為 14 天，但也可應用於其他任何圖表週期中。

該指數由 J. Welles Wilder, Jr. 所開發，最初是為商品市場設計，但同樣適用於 外匯、 股票、 期貨、 指數與交易所交易基金 (ETF)。

重點摘要

平均趨向指數 (ADX) 是一項廣泛使用的三線技術指標。

旨在幫助交易者判斷市場是否處於趨勢之中，以及該趨勢的強度。

ADX 通常與另外兩項指標一同使用——正趨向指標 (+DI) 與負趨向指標 (-DI)。

ADX = 100 × (+DI − -DI) / (+DI + -DI) / 平均真實波幅 (ATR)

計算 ADX

平均趨向指數 (ADX) 的主要功能在於判斷某項資產目前是處於趨勢之中，或僅在區間震盪。它常被用作其他技術指標的輔助工具。

需要注意的是，ADX 屬於滯後指標，也就是說，趨勢必須先形成後，ADX 才能發出信號。



*過往表現並非未來結果的可靠指標。

ADX 圖表通常會呈現三條線：ADX 線、正趨向指標 (+DI) 以及負趨向指標 (-DI)。

+DI 線顯示正向移動的強度，計算方式為當日最高價減去前一日最高價。

-DI 線顯示負向移動的強度，計算方式為當日最低價減去前一日最低價。

ADX 線表示該期間內價格波動的整體強度。

正趨向指標是 +DI 的 指數移動平均線 (EMA) 除以平均真實波幅 (ATR)，再乘以 100（通常為 14 天）。 負趨向指標 (-DI) 的計算方式相同。

ADX 指標等於 (+DI − -DI) 的絕對值之 EMA 除以 (+DI + -DI)，再乘以 100。

因此，平均趨向指數 (ADX) 的計算公式為：

ADX = 100 × (+DI − -DI) / (+DI + -DI) / ATR

如何使用 ADX 指標

在使用 ADX 進行交易時，要記住：該指標不反映標的資產價格的方向，只顯示趨勢的強度。 無論是強勁的上升趨勢還是下降趨勢，ADX 都會上升。

ADX 指標值介於 0 至 100 之間，數值越高，趨勢越強：

ADX 低於 20： 市場處於無趨勢狀態。

ADX 突破 20： 新趨勢正在形成。

ADX 介於 20–40： 代表趨勢正在確認。

ADX 高於 40： 趨勢非常強勁。

ADX 突破 50： 極強趨勢。

ADX 突破 70：極為罕見，稱為「強勢趨勢 (Power Trend)」。

ADX 指標的優缺點

優點

ADX 可幫助交易者識別趨勢強度與潛在反轉機會。

可用於判斷進場與出場時機。

可用來識別潛在的超買或超賣狀態。

缺點

可能產生虛假信號，導致虧損。

作為滯後指標，反應較慢。

提供的市場資訊有限，無法預測趨勢持續時間。

結語

平均趨向指數 (ADX) 對交易者而言可能是一項實用工具，能提供趨勢強度與動能資訊，使交易決策更具依據。 可與其他技術指標搭配使用，提高判斷精準度。

然而，即便使用 ADX 交易策略仍可能面臨風險。 交易者應自行研究，考量市場經驗、風險承受能力與投資組合配置。 切勿使用無法承受損失的資金進行交易。

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