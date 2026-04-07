平均趨向指數 (ADX) 交易策略：教學指南
平均趨向指數 (ADX) 是一種廣受歡迎的技術分析工具。請參閱我們的教學指南，深入了解其運作方式。
什麼是平均趨向指數 (ADX)？
平均趨向指數 (ADX) 是一種衡量趨勢強度的技術分析工具，是大多數交易平台提供的標準分析工具。
為了量化趨勢的強弱，ADX 的計算基於一定時間範圍內價格區間擴展的 移動平均線 (MA)。 此時間範圍通常為 14 天，但也可應用於其他任何圖表週期中。
該指數由 J. Welles Wilder, Jr. 所開發，最初是為商品市場設計，但同樣適用於 外匯、 股票、 期貨、 指數與交易所交易基金 (ETF)。
重點摘要
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平均趨向指數 (ADX) 是一項廣泛使用的三線技術指標。
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旨在幫助交易者判斷市場是否處於趨勢之中，以及該趨勢的強度。
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ADX 通常與另外兩項指標一同使用——正趨向指標 (+DI) 與負趨向指標 (-DI)。
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ADX = 100 × (+DI − -DI) / (+DI + -DI) / 平均真實波幅 (ATR)
計算 ADX
平均趨向指數 (ADX) 的主要功能在於判斷某項資產目前是處於趨勢之中，或僅在區間震盪。它常被用作其他技術指標的輔助工具。
需要注意的是，ADX 屬於滯後指標，也就是說，趨勢必須先形成後，ADX 才能發出信號。
*過往表現並非未來結果的可靠指標。
ADX 圖表通常會呈現三條線：ADX 線、正趨向指標 (+DI) 以及負趨向指標 (-DI)。
+DI 線顯示正向移動的強度，計算方式為當日最高價減去前一日最高價。
-DI 線顯示負向移動的強度，計算方式為當日最低價減去前一日最低價。
ADX 線表示該期間內價格波動的整體強度。
正趨向指標是 +DI 的 指數移動平均線 (EMA) 除以平均真實波幅 (ATR)，再乘以 100（通常為 14 天）。 負趨向指標 (-DI) 的計算方式相同。
ADX 指標等於 (+DI − -DI) 的絕對值之 EMA 除以 (+DI + -DI)，再乘以 100。
因此，平均趨向指數 (ADX) 的計算公式為：
如何使用 ADX 指標
在使用 ADX 進行交易時，要記住：該指標不反映標的資產價格的方向，只顯示趨勢的強度。 無論是強勁的上升趨勢還是下降趨勢，ADX 都會上升。
ADX 指標值介於 0 至 100 之間，數值越高，趨勢越強：
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ADX 低於 20：市場處於無趨勢狀態。
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ADX 突破 20：新趨勢正在形成。
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ADX 介於 20–40：代表趨勢正在確認。
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ADX 高於 40：趨勢非常強勁。
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ADX 突破 50：極強趨勢。
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ADX 突破 70：極為罕見，稱為「強勢趨勢 (Power Trend)」。
ADX 指標的優缺點
優點
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ADX 可幫助交易者識別趨勢強度與潛在反轉機會。
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可用於判斷進場與出場時機。
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可用來識別潛在的超買或超賣狀態。
缺點
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可能產生虛假信號，導致虧損。
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作為滯後指標，反應較慢。
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提供的市場資訊有限，無法預測趨勢持續時間。
結語
平均趨向指數 (ADX) 對交易者而言可能是一項實用工具，能提供趨勢強度與動能資訊，使交易決策更具依據。 可與其他技術指標搭配使用，提高判斷精準度。
然而，即便使用 ADX 交易策略仍可能面臨風險。 交易者應自行研究，考量市場經驗、風險承受能力與投資組合配置。 切勿使用無法承受損失的資金進行交易。