eToro IPO —— 如何交易 eToro 股票
eToro 何時進行 IPO？
eToro已於2025 年 5 月 14 日正式在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market)掛牌交易，股票代碼為 ETOR」。
公司此次共發行 1,192 萬股 A 類普通股，發行價為每股 52 美元，高於此前預期的 46 至 50 美元定價區間，也超過了原計劃的 1,000 萬股。此次發行由 eToro 與現有股東各提供一半股份，合計募資約 6.2 億美元。本次 IPO 獲得多家知名承銷商的強力支持，包括 Goldman Sachs、UBS、Citigroup 和 Jefferies。
ETOR 股票將在每週一至週五於美國股市的正常交易時段進行交易，具體交易時間如下：
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夏令時（3 月至 11 月）：協調世界時 (UTC) 下午 1:30 至晚上 8:00
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標準時間（11 月至次年 3 月）：協調世界時 (UTC) 下午 2:30 至晚上 9:00
投資者可透過差價合約 (CFD) 的方式交易 eToro (ETOR) 股票，這意味著無需實際持有股票，亦可根據其價格波動進行投機操作。
歡迎閱讀我們的2025 年最值得關注的熱門 IPO 指南，了解更多即將開啟的 IPO 資訊。
什麼是 eToro？
eToro 是一家總部位於以色列的金融科技公司，專注於社交交易與多資產投資。公司由 Yoni Assia、Ronen Assia 和 David Ring 於 2007 年共同創办，總部設於特拉維夫，並在英國、美國、澳大利亞、賽普勒斯、德國及阿聯酋設有辦事處。截至 2025 年，eToro 已在全球超過 75 個國家擁有逾 4,000 萬註冊用戶。其核心功能包括複製交易 (Copy Trading) 和使用者生成的投資組合，幫助散戶投資者複製更具經驗交易者的策略，從而優化自身的投資表現。
在 2021 年取消與特殊目的收購公司 (SPAC) 的合併上市計劃後，eToro 轉向私募融資，並於 2025 年 3 月提交 IPO 申請。但由於市場不確定性，該流程一度暫停。2025 年 5 月 14 日，eToro 股票正式在納斯達克全球精選市場掛牌上市，成功透過首次公開募股 (IPO) 募資約 6.2 億美元。
eToro 的初始股價表現如何？
eToro（股票代碼：ETOR）於 2025 年 5 月 14 日正式在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 掛牌交易。股票首日開盤價為 69.69 美元，較 IPO 發行價 52 美元高出約 34%。在開盤後數小時內，股價攀升至盤中高點 74.28 美元。
不過，ETOR 當天也出現一定拋售壓力，盤中一度下探至 65.06 美元，最終以 67.00 美元收盤，較發行價上漲 28.8%。
eToro 股價在首個交易日的走勢顯示出市場對其上市的高度關注，同時也反映出明顯的波動性。
過往表現並非未來結果的可靠指標。
可能影響 eToro 即時股價的因素有哪些？
eToro（股票代碼：ETOR）的即時股價可能受到多種公司層面因素與更廣泛市場環境的共同影響。以下是主要值得關注的驅動因素：
財務表現
eToro 的盈利能力可能對 ETOR 股價構成直接影響。2024 年，公司錄得 9.31 億美元的佣金收入（即平台收取的所有費用）和 1.92 億美元的淨利潤，均同比大幅增長。若季度業績表現強勁、利潤率改善或公司上調未來預期，可能提振投資者信心，支撐股價上漲；但若增長放緩、成本上升或未達成目標，則可能對股價構成下行壓力。
用戶指標與平台活躍度
eToro 擁有超過 4,000 萬註冊用戶和 350 萬個已存入資金帳戶，其用戶規模是估值的重要組成部分。若用戶數量持續增長、交易量增加或平台活躍度上升（尤其是在股票市場），均可能推動 ETOR 股價上揚；相反，若相關數據趨於平穩或出現下滑跡象，市場可能對其未來增長潛力產生疑問，從而對股價構成壓力。
監管動態
eToro 的業務橫跨多個司法轄區和資產類別，且始終處於積極的監管審查之下，尤其是在零售投資領域。若公司獲得新牌照、進入尚未開發的市場，或全球監管環境趨於清晰透明，可能提升投資者信心；反之，若面臨更嚴格的合規要求、監管加嚴或重要市場的新限制，營運成本可能上升，從而拖累整體表現。
行業趨勢與市場情緒
更廣泛的投資環境也可能影響 eToro 的估值。例如，金融科技行業的正向發展趨勢、整體市場情緒改善，或散戶投資者參與度提升，都有望形成利好推動力；而科技股波動加劇、同類企業表現疲軟，或整體市場低迷，可能在基本面不變的情況下削弱市場對 eToro 股票的需求。
競爭格局與創新能力
eToro 若能持續擴展產品體系、推出新功能，或達成戰略合作，有望提升其競爭優勢並提振股價表現。但同時，來自低費率券商或具備相似社交交易功能的新興平台的競爭壓力，也可能令市場擔憂其市占率和未來增長空間。
宏觀經濟狀況
作為一家全球性公司，eToro 的業績亦受到更廣泛的宏觀經濟因素影響，包括利率、匯率變動和投資者信心。若宏觀環境整體利好，例如市場穩定、利率維持低位、散戶投資活躍，可能推動交易量增長並提升平台收入；相反，若經濟放緩、地緣政治風險上升或美元走強，則可能削弱平台使用率並壓縮盈利能力。
如需進一步了解科技股等股票的交易方式，歡迎閱讀我們的股票交易指南。
如何交易 eToro 股票
eToro 股票已於 2025 年 5 月 14 日在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 正式上市，股票代碼為 ETOR。您可以選擇直接買賣 eToro 股票，或透過差價合約 (CFD) 進行價格投機，無需實際持有股票。
- 選擇券商選擇一家支持美股與差價合約交易，並提供 eToro 股票的交易平台或券商。例如，我們的平台支持差價合約 (CFD) 交易，您可根據判斷選擇做多或做空。
- 開設交易帳戶在所選平台上完成註冊。根據監管要求，您需提交個人資料並完成身份驗證。
- 帳戶存款透過您偏好的支付方式向您的帳戶存入資金。在開始交易前，請確保已滿足最低入金與保證金要求。
- 查找 eToro (ETOR) 股票在券商平台中搜尋「eToro 股票」或輸入股票代碼「ETOR」。
- 追蹤 ETOR 的即時股價持續關注我們的 ETOR 即時價格圖表（eToro 股價）、財務報告、市場分析與平台更新，掌握最新動態。影響其股價的重要因素可能包括用戶增長、營收表現以及行業情緒。
- 執行交易（下單）根據您的市場判斷，決定買入或賣出。設定交易規模，若看漲則選擇買入（做多），若預期下跌則選擇賣出（做空）。
- 監控並管理風險持續關注持倉變動。透過設定止損與止盈單來管理風險，同時留意有關 eToro 及金融科技行業的最新消息。
使用虛擬資金進行模擬交易 – 開設模擬帳戶。
目前可交易哪些金融科技股票？
想立即投資金融科技板塊？除了 eToro，還有多家值得關注的金融科技公司，其股票同樣可供交易。以下為簡要介紹：
PayPal (PYPL)
PayPal 營運著一家全球領先的數碼支付平台，服務覆蓋 200 多個市場，面向個人用戶與商戶。其產品包括點對點轉帳（透過 Venmo 完成）、商戶結帳工具以及加密貨幣交易功能。PayPal 的股價受交易量、抽佣率以及數碼錢包領域的市場競爭影響。
Robinhood (HOOD)
Robinhood 是一家總部位於美國的交易平台，以免佣金股票交易著稱。其主要面向散戶投資者，收入來源包括訂單流支付和客戶餘額利息。投資者可持續關注 Robinhood 股價、財報數據、用戶增長和相關監管動態，以捕捉潛在交易機會。
Block (SQ)
Block前身為 Square，業務涵蓋數碼支付、POS 終端裝置與零售投資 App——Cash App。公司還透過比特幣相關業務涉足加密貨幣領域。Block 的股價可能受到零售支出趨勢、Cash App 普及程度，以及支付和加密行業整體情緒的影響。
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi 是一家總部位於美國的線上個人金融平台，提供貸款、投資、銀行與信用服務，並持有銀行牌照。SoFi 的股價受淨利息收入、放貸規模及其一站式金融平台的用戶採用情況影響。
還無法交易 eToro？立即透過差價合約交易金融科技股票！
FAQ
eToro 已經上市了嗎？
是的 —— eToro 已於 2025 年 5 月 14 日在納斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 掛牌上市，股票代碼為 ETOR。公司及部分現有股東共計出售了 1,192 萬股 A 類股票，籌資約 6.2 億美元。
eToro 的 IPO 啟動日期是？
eToro 的 IPO 於 2025 年 5 月 14 日正式啟動。目前，其股票已在美股標準交易時段內以代碼 ETOR 進行交易。ETOR 股票在納斯達克全球精選市場按照美國股市標準時間進行交易。
eToro 的估值是多少？
以每股 52 美元的發行價計算，eToro 的 IPO 估值約為 56.4 億美元。
eToro 成立於何時？
eToro 成立於 2007 年，由 Yoni Assia、Ronen Assia 和 David Ring 聯合創辦。其最初的定位為一款交易視覺化工具，如今已發展為全球領先的社交投資平台，用戶總數超過 4,000 萬。
eToro 是一個理想的投資標的嗎？
eToro 股票適合關注金融科技領域、散戶交易和社交投資趨勢的投資者。儘管 IPO 市場反應積極，但 ETOR 的股票價格在早期交易階段仍呈現出一定的波動性。建議重點關注的因素包括用戶增長、營收表現及監管動態。對於For 差價合約交易者而言，價格波動與市場情緒將是重要參考指標。
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