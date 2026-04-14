什么是 GBP/USD？

GBP/USD，通常被称为 “Cable”，是一个主要的外汇货币对，代表英镑兑美元（GBP 兑 USD）的汇率。GBP/USD 货币对涵盖全球两大经济体——英国和美国的货币，是外汇市场中交易最活跃的货币对之一。

“Cable” 一词起源于 19 世纪，当时伦敦与纽约之间通过横跨大西洋的电报电缆传递汇率信息。如今，这两座城市依然是全球最重要的金融中心之一。

GBP/USD 以流动性高、交易量大和波动频繁而闻名，且对多项关键经济指标高度敏感，包括英国央行 (BoE) 和美国联邦储备委员会 (Fed) 的利率决议、GDP 增长数据、通胀报告以及贸易数据等。

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