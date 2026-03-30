Что такое торговля золотом и как это работает?

Как устроена торговля золотом?

Торговля золотом предполагает спекуляцию на динамике цен на спотовых рынках и фьючерсных контрактах. Если вы используете деривативы, такие как контракты на разницу (CFD), то можете торговать золотом, не владея физическим металлом.Как это работает:

Позиции «на покупку» и «на продажу»

Будучи трейдером на золоте, вы можете открыть длинную позицию, если ожидаете роста цены, либо короткую, если думаете, что цена упадет. Такая гибкость позволяет реагировать на различные ценовые условия торговли золотом – от изменений в политике центробанка до геополитических событий – без нужды в физической поставки металла.

Спреды и торговые издержки

Издержки на торговлю CFD на золото обычно отражаются в спреде – разнице между ценой покупки и продажи, хотя также могут взиматься иные сборы. Если вы оставляете позицию открытой после окончания торгового дня, может взиматься плата за финансирование овернайт.Перед тем, как торговать, лучше изучите подробную информацию на нашей странице Комиссии и сборы.

Маржинальная торговля

CFD на золото торгуются на основе маржи, поэтому для открытия позиции вам нужно внести лишь малую часть от общей суммы сделки. Это позволяет открывать более крупные сделки, чем ваш первоначальный депозит. Однако важно помнить, что это может приумножить как прибыль, так и убытки. Перед заключением сделки важно надлежащим образом проконтролировать риски и полностью понять маржинальные требования к этой сделке.

Волатильность цены на золото

Цены на золото могут меняться, реагируя на макроэкономические данные, решения центрального банка по процентным ставкам, изменения курса доллара США и новости о торговле золотом. Такие события, как данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе или отчеты об инфляции, могут вызвать резкие колебания цены, открывая возможности для дей-трейдеров и тех, кто использует краткосрочные стратегии.

Доступ к рынку

Вы можете торговать золотом онлайн с помощью нашей платформы для торговли CFD как на настольных ПК, так и мобильных устройствах. Высокая ликвидность на рынках золота может способствовать эффективному исполнению сделок и конкурентным спредам, хотя в периоды повышенной волатильности все еще может случаться проскальзывание.