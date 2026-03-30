Что такое торговля золотом и как это работает?
Как торговать золотом?
Трейдинг золотом предполагает спекуляцию на цене золота – либо напрямую, либо посредством деривативных инструментов, таких как контракты на разницу цен (CFD), которые позволяют торговать без физического владения металлом.
Являясь одним из наиболее активно торгуемых драгоценных металлов, золото исторически рассматривалось как потенциальное убежище в периоды рыночной нестабильности или геополитической неопределенности. На его цену влияют такие факторы, как инфляция, процентные ставки, политика центробанка и колебания курса доллара США, которые часто демонстрируют обратную корреляцию.
Трейдеры могут использовать золото для диверсификации портфеля, управления рисками или выявления краткосрочных возможностей при помощи онлайн-площадок для трейдинга.
Как устроена торговля золотом?
Торговля золотом предполагает спекуляцию на динамике цен на спотовых рынках и фьючерсных контрактах. Если вы используете деривативы, такие как контракты на разницу (CFD), то можете торговать золотом, не владея физическим металлом.Как это работает:
Позиции «на покупку» и «на продажу»
Будучи трейдером на золоте, вы можете открыть длинную позицию, если ожидаете роста цены, либо короткую, если думаете, что цена упадет. Такая гибкость позволяет реагировать на различные ценовые условия торговли золотом – от изменений в политике центробанка до геополитических событий – без нужды в физической поставки металла.
Спреды и торговые издержки
Издержки на торговлю CFD на золото обычно отражаются в спреде – разнице между ценой покупки и продажи, хотя также могут взиматься иные сборы. Если вы оставляете позицию открытой после окончания торгового дня, может взиматься плата за финансирование овернайт.Перед тем, как торговать, лучше изучите подробную информацию на нашей странице Комиссии и сборы.
Маржинальная торговля
CFD на золото торгуются на основе маржи, поэтому для открытия позиции вам нужно внести лишь малую часть от общей суммы сделки. Это позволяет открывать более крупные сделки, чем ваш первоначальный депозит. Однако важно помнить, что это может приумножить как прибыль, так и убытки. Перед заключением сделки важно надлежащим образом проконтролировать риски и полностью понять маржинальные требования к этой сделке.
Волатильность цены на золото
Цены на золото могут меняться, реагируя на макроэкономические данные, решения центрального банка по процентным ставкам, изменения курса доллара США и новости о торговле золотом. Такие события, как данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе или отчеты об инфляции, могут вызвать резкие колебания цены, открывая возможности для дей-трейдеров и тех, кто использует краткосрочные стратегии.
Доступ к рынку
Вы можете торговать золотом онлайн с помощью нашей платформы для торговли CFD как на настольных ПК, так и мобильных устройствах. Высокая ликвидность на рынках золота может способствовать эффективному исполнению сделок и конкурентным спредам, хотя в периоды повышенной волатильности все еще может случаться проскальзывание.
На каких рынках золота я могу торговать?
Если вы торгуете у нас CFD на золото, то в вашем распоряжении будут два варианта: спотовая торговля золотом и фьючерсы на золото:
-
Спотовые CFD на золото отражают текущую рыночную цену золота, которая обычно указывается для немедленного расчета на базовом рынке. Это наиболее распространенный ориентир для CFD на золото, который дает возможность отслеживать краткосрочные колебания цен, не владея фактическим металлом.Спот-цена на золото зависит от глобального спроса и предложения, процентных ставок и важных экономических событий.
-
CFD на фьючерсы на золото отслеживают динамику цен на фьючерсные контракты на золото, которые фиксируют цену на золото на будущую дату.Фьючерсные цены на золото часто торгуются с премией или дисконтом по отношению к спотовым. Все зависит от таких факторов, как настроения на рынке, процентные ставки и время до экспирации. CFD позволяют торговать на основе этих изменений цен без нужды во фьючерсной бирже и без необходимости открывать фьючерсный аккаунт.
Подробнее можно почитать в нашем гайде по трейдингу контрактами на разницу цен (CFD).
Трейдинг на золоте: практический пример
Торгуем спотовым CFD на золото – длинная позиция
Предположим, что золото торгуется по цене $2 300 за унцию. После слабого отчета по инфляции в США вы ожидаете, что цены вырастут.
Вы открываете длинную позицию по CFD на золото по цене £10 за пункт. Это означает, что вы будете зарабатывать или терять £10 на каждом движении цены золота на $1. При маржинальном требовании в 5% вам необходимо внести депозит на £11 500, чтобы открыть позицию.
Позже в тот же день золото подорожало до $2 320. Это движение на 20 пунктов в вашу пользу. Вы закрываете позицию и получаете валовую прибыль в размере £200 (20 × £10) без учета спреда или затрат на финансирование овернайт.
Однако, если бы золото вместо этого упало до $2 280, вы бы столкнулись с падением на 20 пунктов, что привело бы к потере £200 (20 × £10), вместе со всеми применимыми комиссиями и сборами.
Торгуем фьючерсными CFD на золото – короткая позиция
Теперь представим, что вы ожидаете падения цен на золото из-за предстоящих комментариев Федеральной резервной системы США (FED).
При таком сценарии фьючерсы на золото торгуются на уровне $2 320. Вы открываете короткую позицию по цене в £10 за пункт, что означает, что каждое движение на $1 даст прибыль или убыток в £10. При маржинальном требовании в 5% вам необходимо внести депозит на £11 600, чтобы открыть сделку.
Золото падает до $2 300, и вы закрываете сделку с прибылью в 20 пунктов. Таким образом, вы получаете прибыль в £200 (20 × £10) без учета издержек.
Если бы рынок двинулся в обратную сторону – скажем, к $2 340, – то при таком же движении на 20 пунктов вы потеряли бы £200 без учета спреда.
Где можно трейдить золотом?
Торговать золотом можно на рынках деривативов через регулируемых онлайн-брокеров. Розничные трейдеры могут спекулировать на колебаниях цен на золото, используя CFD или спред-беттинг, не владея физическими слитками, и без нужды в прямом доступе к биржам по торговле золотом.
Вот несколько распространенных площадок для торговли CFD на золото:
-
COMEX (входит в группу CME Group): крупная биржа фьючерсов на золото, которую часто используют в качестве ориентира для определения цены деривативов на золото.
-
Лондонский внебиржевой рынок золота: основная мировая площадка для торговли физическим золотом. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) устанавливает цену на золото LBMA, – ориентир для физического золота, к которому часто привязаны спотовые CFD на золото.
-
Шанхайская биржа золота (SGE): ведущий центр торговли физическим золотом в Азии, который способствует выявлению региональных и более глобальных цен, в частности, при помощи бенчмарка Shanghai Gold Price.
У нас вы можете трейдить CFD на золото с помощью простой и понятной веб-платформы и мобильных приложений с ценовыми алертами, графиками торговли золотом, инструментами управления рисками, аналитикой рынка и многим другим.
Больше о сырьевом рынке можно узнать в нашем подробном гайде о торговле сырьевыми товарами.
В какие часы обычно торгуют золотом?
Как товар, торгуемый на мировом рынке, золото торгуется практически круглосуточно. На нашей торговой платформе у вас будет возможность торговать CFD на золото в продленные часы всю неделю.
Ниже указаны часы работы рынка золота (UTC):
|
Рынок
|
Летнее время*
|
Зимнее время**
|
Наши торговые часы (через CFD)
|
Спот-рынок золота
|
Воскресенье, 22:00 – Пятница, 21:00
|
Воскресенье, 23:00 – Пятница, 22:00
|
Фьючерсы на золото
|
Воскресенье, 22:00 – Пятница, 21:00
|
Воскресенье, 23:00 – Пятница, 22:00
|
Торговые часы фьючерсными CFD на золото
*Ежедневный перерыв с 21:00 до 22:00
Ежедневный перерыв с 22:00 до 23:00
Если вы решите торговать CFD, то можете следить за динамикой цен на золото в долларах США с помощью наших подробных графиков фьючерсов на золото и спот-цены на золото.
Трейдинг золотом: риски и преимущества
Торговля золотом сопряжена как с потенциальными возможностями, так и с рисками. Тут все зависит от волатильности рынка, кредитного плеча и событий в мире.
Диверсификация и роль актива-убежища
Благодаря своей исторически низкой корреляции с фондовыми рынками золото считается инструментом диверсификации. В периоды экономической нестабильности или инфляционного давления золото может вести себя по-разному относительно акций или индексов, что потенциально делает его привлекательным для стратегий хеджирования. Однако в периоды крайней волатильности корреляция может меняться, и само золото все еще может переживать резкие колебания цен.
Гибкость и доступность
CFD-трейдинг дает вам возможность открывать длинные или короткие позиции по цене на золото, без необходимости владеть или хранить физический металл. Это обеспечивает большую гибкость при торговле золотом онлайн в различных рыночных условиях. Золотом можно трейдить практически 24 часа в сутки в будние дни – с короткими перерывами – а CFD на золото доступны на большинстве торговых платформ. Однако круглосуточная торговля золотом может увеличить реакцию на кратковременные погрешности или переторговку.
Левередж и маржа
Торговля золотом с использованием маржи означает, что вы можете открывать более крупные CFD-позиции при относительно небольшом депозите. Маржа увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальный риск, из-за чего могут возникать маржин-колл или автоматическое закрытие позиций, если капитал упадет ниже пороговых значений требуемой маржи.
Волатильность и чувствительность к новостям
На цену золота может влиять широкий спектр макроэкономических факторов, включая ожидания по процентным ставкам, укрепление доллара США, прогнозы инфляции, геополитические условия и политические шаги центрального банка. Хотя это может создать потенциальные торговые возможности, это также означает, что цены могут резко реагировать на неожиданные новости или публикации данных, что может увеличить риск снижения цен или внезапных убытков.
Отсутствие права собственности на базовый актив
Когда вы торгуете золотом онлайн через CFD, то вы лишь спекулируете на движении цены, а не владеете фактическими слитками. Это означает, что вы не получаете выгоды от физического владения (например, от долгосрочного владения или хранения), а риск ограничен условиями CFD-инструмента, включая лишь комиссии и сборы.
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов.
Торговля золотом и серебром: в чем разница?
Золото и серебро – два наиболее активно торгуемых драгоценных металла. Хотя их часто комбинируют, они различаются по спросу и торговым характеристикам.Как они соотносятся друг с другом:
|
Золото
|
Серебро
|
Размер рынка
|
Более крупный, более ликвидный
|
Меньше по объему, меньше ликвидность
|
Волатильность
|
Более низкие и устойчивые колебания цен
|
Более высокая волатильность; исторически подвержено значительным колебаниям*
|
Спрос
|
Инвестиции, центральные банки, ювелирные изделия
|
Промышленное использование (электроника, солнечная энергия), ювелирные изделия, инвестиции
|
Роль в трейдинге
|
Хеджирование, диверсификация, краткосрочные стратегии
|
Спекуляции, хеджирование, стратегии на основе волатильности
Торговля золотом
Золото является одним из наиболее ликвидных драгоценных металлов на товарном рынке. Для трейдеров CFD оно предлагает более узкие спреды, стабильное ценообразование и высокую скорость реагирования на макроэкономические события. Особенно на решения центрального банка, данные по инфляции и колебания курса доллара США. Оно часто рассматривается как инструмент хеджирования или диверсификации, но также используется в стратегиях дей-трейдинга в периоды нестабильности, такие как важные экономические объявления или геополитические события.
Торговля серебром
Серебро имеет некоторые общие характеристики с золотом, но его отличает более широкий спрос в промышленном секторе.Серебро может переживать сильную внутридневную волатильность, что делает его популярным среди трейдеров, стремящихся к частым колебаниям цен. Как и в случае с золотом, CFD на серебро можно торговать практически круглосуточно в будние дни, с короткими ежедневными перерывами.
Больше можно узнать в нашем подробном гайде по торговле серебром.
Какие есть стратегии торговли золотом?
У трейдеров, торгующих золотом, на выбор есть целый ряд стратегий. Выбор наиболее подходящей для вас стратегии торговли золотом может зависеть от таймфреймов, толерантности к риску и доступа к надежной платформе для торговли золотом.Вот несколько распространенных стратегий торговли:
Стратегия дей-трейдинга
Если вы дей-трейдер, то сможете открывать и закрывать несколько CFD на золото в течение дня. Так можно извлекать выгоду из внутридневной волатильности. На краткосрочные колебания цен на золото могут повлиять публикации ключевых экономических данных, таких как инфляция в США или число занятых в несельскохозяйственном секторе. Чтобы определить потенциальные точки входа и выхода, дей-трейдеры отслеживают уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и RSI.
Стратегия свинг-трейдинга
Свинг-трейдинг предполагает удержание позиций по золоту в течение нескольких дней или даже недель. Свинг-трейдеры стремятся уловить среднесрочные колебания цен, часто вблизи технических уровней или изменений в динамике. Для определения правильного тайминга для сделки, свинг-трейдеры используют такие инструменты, как RSI, линии Фибоначчи и свечные паттерны.
Стратегия торговли по тренду
Трейдеры по тренду, как правило, выслеживают устойчивые колебания цены на золото – как повышательные, так и понижательные. Стратегии торговли по тренду могут использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда или ADX, для оценки силы преобладающего тренда. Например, ослабление доллара США или «голубиная» позиция центрального банка могут поддержать долгосрочный бычий тренд на золото.
Стратегия позиционной торговли
Позиционный трейдинг – это более долгосрочный подход. Такие трейдеры держат CFD на золото в течение недель и месяцев, основывая свои решения на макроэкономических факторах, таких как политика центрального банка, инфляционные ожидания и геополитические риски. Как позиционный трейдер, вы можете использовать более широкие стоп-лоссы, контролируя при этом маржинальные требования.
Еще больше торговых стратегий – на нашей подробной странице о торговых стратегиях.
Часто задаваемые вопросы
Как торговать золотом?
Трейдинг золотом подразумевает спекуляцию на цене золота. Розничные трейдеры могут использовать привязанные к спотовой цене золота контракты на разницу цен (CFD) или фьючерсные контракты, без покупки или продажи физических слитков или монет. Вы можете открыть длинную позицию, если считаете, что цена будет расти, или же короткую, если считаете, что она будет падать. При этом прибыль или убыток будут зависеть от размера и направления движения. CFD торгуются на маржинальной основе, за счет чего приумножается как прибыль, так и убыток.
Можно ли заработать, торгуя золотом?
Да, на трейдинге золотом можно заработать деньги, если ваши рыночные прогнозы будут верными. Однако имейте в виду, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. CFD-трейдинг потенциально может дать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, но при этом он связан с риском убытков. Особенно при маржинальной торговле, которая приумножает результаты. Ключевыми факторами тут будут продуманное управление рисками и хорошая стратегия.
Как торговать золотом?
Чтобы торговать золотом, вам необходимо открыть аккаунт у регулируемого брокера, который предлагает CFD на золото. Например, на Capital.com. После настройки аккаунта на торговой платформе вы можете открывать позиции по спотовым или фьючерсным ценам на золото. Как правило, для обоснования своих решений трейдеры используют технический анализ, экономические новости и паттерны на графиках. Вы можете использовать графики, технические индикаторы и экономические новости (например, данные по инфляции или решения по процентным ставкам) для управления своими сделками. Сделки можно открывать и закрывать онлайн, и вы можете использовать такие элементы управления рисками, как стоп-лосс, тейк-профит и ценовые алерты. Стоп-лоссы не всегда будут гарантией Для получения дополнительной информации о гарантированных стоп-лоссах посетите нашу страницу Комиссии и сборы.
Как устроена торговля золотом?
CFD на золото привязаны к базовым ценам на рынке золота, таких как цена на споте или цена фьючерса. Трейдеры открывают длинные позиции, если ожидают роста цены, либо короткие, если ждут падения. Маржинальная торговля позволяет увеличить позицию при меньшем депозите, но это также увеличивает и риск. Цены могут реагировать на макроэкономические факторы, такие как данные по инфляции, колебания курса доллара США и решения центрального банка.
