Kryptowaluty kontra akcje: jak nimi handlować?
Jak wypada porównanie handlu kryptowalutami i akcjami? Poniżej przyjrzymy się zasadniczym różnicom i podobieństwom między tymi klasami aktywów, od zmienności i płynności, po regulacje i godziny handlu.
Kryptowaluty kontra akcje: przegląd ogólny
Porównując kryptowaluty z akcjami, należy wziąć pod uwagę szereg zasadniczych różnic, które wpływają na strategie i wyniki handlu.Kryptowaluty oferują wysoką zmienność, całodobowy dostęp do rynku i mniej ograniczeń regulacyjnych, co może spodobać się osobom poszukującym szybkich okazji i elastycznych godzin handlu.
Rynek akcjisą z drugiej strony ściślej regulowane, z reguły mniej zmienne i oferują względną stabilność dzięki oparciu na faktycznych wynikach spółki, co oznacza, że mogą być wybierane przez inwestorów zainteresowanych bardziej ustrukturyzowanym środowiskiem. Więcej informacji na temat tego, czego można oczekiwać od tych dwóch instrumentów, zebraliśmy na poniższej grafice.
Dlaczego warto handlować kryptowalutami?
Kryptowaluty mogą być atrakcyjne dla inwestorów z różnych powodów, od wysokiego potencjału wzrostu, po stały dostęp do rynku. Oto główne powody, dla których warto zdecydować się na handel kryptowalutami.
Całodobowy dostęp do rynku
Rynki kryptowalutowe działają przez całą dobę, oferując elastyczność handlu o każdej porze bez ograniczeń wynikających z tradycyjnych sesji giełdowych lub bankowych.
Potencjalnie wysoka stopa zwrotu
Kryptowaluty znane są z dużej zmienności i szybkiego potencjału wzrostowego, często zapewniając znaczne zyski, które mogą przewyższać bardziej tradycyjne klasy aktywów. Oznacza to jednak również wyższe ryzyko strat, co sprawia, że do handlu kryptowalutami należy podchodzić ostrożnie.
Innowacja i dywersyfikacja portfela
Handel kryptowalutami zapewnia ekspozycję na najnowocześniejsze technologie i innowacje. Oferuje również unikalny sposób dywersyfikacji portfela, umożliwiając inwestorom zrównoważenie tradycyjnych aktywów z walutami cyfrowymi.
Dostęp w formie kontraktów CFD
Handlując kontraktami CFD na kryptowaluty za pośrednictwem brokera instrumentów pochodnych, można skorzystać z dźwigni finansowej (co określa się również jako handel z depozytem), która pozwala kontrolować duże pozycje przy względnie niewielkim nakładzie kapitału. Zwiększa to potencjalne zyski, ale także straty, czyniąc handel lewarowany ryzykownym.
Niezależnie od powodu decyzji o rozpoczęciu handlu kryptowalutami, należy pamiętać, że odznaczają się one wysoką zmiennością, a wyniki historyczne nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych rezultatów.
Dlaczego warto handlować CFD na akcje?
Handel akcjami w formie kontraktów CFD często przemawia do tych, którzy szukają elastyczności i dźwigni finansowej bez potrzeby nabywania aktywów na własność. Poniżej przedstawimy kilka najczęstszych powodów wyboru akcji.
Dostęp w formie kontraktów CFD
Kontrakty CFD na akcje pozwalają spekulować na zmianach cen, by czerpać zyski zarówno ze wzrostów, jak i spadków na rynkach bez konieczności posiadania akcji bazowych. Dzięki dźwigni finansowej (określanej również jako handel z depozytem), inwestor może uzyskać większą ekspozycję przy mniejszym nakładzie kapitału, chociaż zwiększa to zarówno zyski, jak i straty. Kontrakty CFD zapewniają również dostęp do globalnych rynków, umożliwiając dywersyfikację i szybkie reagowanie na wydarzenia rynkowe.
Korekty z tytułu dywidend
W handlu kontraktami CFD na akcje wielu brokerów stosuje korekty z tytułu dywidend, które odzwierciedlają wypłaty dywidend z akcji bazowych, tworząc potencjał dochodu bez nabywania akcji na własność.
Nadzór regulacyjny
Rynki akcji są regulowane, przez co zapewniają poziom przejrzystości i ochrony aktywów bazowych odwzorowywanych przez kontrakty CFD. Mimo iż handel kontraktami CFD ma bardziej spekulacyjny charakter, same aktywa podlegają nadzorowi, wprowadzając dodatkowy poziom zaufania.
Czym różni się handel kryptowalutami od handlu akcjami
Istnieje szereg cech odróżniających kryptowaluty od akcji, takich jak zasadnicza płynność, nastroje rynkowe i wpływy zewnętrzne, a wszystkie te czynniki mogą wpływać na decyzje handlowe. Poniżej przedstawiamy zestawienie różnic, które może ułatwić wybór rynku dopasowanego do indywidualnych celów handlowych.
Nadzór regulacyjny
Akcje są ściśle regulowane przez organy takie jak SEC, co zapewnia ochronę inwestorów, uczciwość rynków i obowiązkowe ujawnianie informacji przez spółki.Kryptowalutyfunkcjonują natomiast we w dużej mierze nieuregulowanej przestrzeni, choć stan ten stopniowo ulega zmianie. W przypadku inwestorów w CFD ta różnica w nadzorze regulacyjnym może oznaczać konieczność zachowania dodatkowej ostrożności w handlu kryptowalutami.
Status własności
Przy bezpośrednim zakupie, akcje reprezentują częściową własność w spółce, a ich wartość łączy się z wynikami i kondycją finansową spółki. Ta wrodzona wartość sprawia, że akcje są generalnie mniej spekulacyjne. Jednak w przypadku handlu kontraktami CFD można spekulować na zmianach cen bez nabywania akcji, koncentrując się wyłącznie na okazjach rynkowych.
Z kolei kryptowaluty są aktywami cyfrowymi, które można również bezpośrednio nabyć na własność. Nie reprezentują one jednak udziału w spółce lub aktywów materialnych. Ich wartość zależy od takich czynników, jak przyjęcie technologii, popyt rynkowy i nastroje inwestorów.
Niestabilność
Kryptowaluty są znane z dużo wyższej zmienności w porównaniu do akcji i dużych wahań cen spowodowanych czynnikami takimi jak zapowiedzi zmian regulacyjnych, rozwój technologiczny i nastroje rynkowe. Z tego względu są one atrakcyjne dla inwestorów spekulacyjnych, ale bardziej ryzykowne dla tych, którzy szukają stabilności.
Rynek akcjisą generalnie stabilniejsze, a ich ceny są powiązane z wynikami spółki oraz szerszymi trendami gospodarczymi. Akcje związane z kryptowalutami oferują pośrednie rozwiązanie, ponieważ często są bardziej zmienne niż tradycyjne akcje, ale mniej niż kryptowaluty, zapewniając alternatywę dla inwestorów poszukujących częściowej ekspozycji na rynek pieniądza kryptograficznego. Warto jednak zaznaczyć, że choć handel akcjami z reguły odznacza się niższą zmiennością, nie oznacza to, że zawsze tak jest. Jak zawsze warto pamiętać, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych rezultatów.
Płynność
Akcje generalnie oferują wyższą płynność niż większość kryptowalut, szczególnie w przypadku dużych firm o ugruntowanej pozycji. Ta wyższa płynność może ułatwić wchodzenie i wychodzenie z transakcji bez znaczącego wpływu na cenę aktywów, co oznacza możliwość zminimalizowana poślizgu na rynku.
Kryptowaluty mogą różnić się znacząco pod względem płynności. Główne monety, takie jak bitcoin i ethereum mogą zachowywać względną płynność, podczas gdy mniej znane altcoiny, takie jak BONK czy SUI mogą być bardziej podatne na fluktuacje ceny pod wpływem realizowanych transakcji. Różnica w płynności jest istotnym czynnikiem w handlu instrumentami pochodnymi, ponieważ może wpływać na zdolność do wykonywania zleceń po pożądanych cenach i skutecznego zarządzania ryzykiem.
Nastroje rynkowe i wpływy zewnętrzne
Kryptowaluty są bardzo wrażliwe na wydarzenia związane z nastrojami rynkowymi, jak np. trendy w mediach społecznościowych, wypowiedzi influencerów, czy ważne doniesienia, które mogą prowadzić do gwałtownych wahań ceny.
Rynek akcjiAkcje, choć również podatne na zmiany nastrojów, są bardziej uzależnione od fundamentalnych wyników spółki, danych ekonomicznych i zmian regulacyjnych. Inwestorzy porównujący kryptowaluty i akcje powinni mieć świadomość, te drugie często reagują bardziej przewidywalnie na czynniki zewnętrzne, podczas gdy kryptowaluty są bardziej podatne na zmienność napędzaną nastrojami rynkowymi.
Jakie podobieństwa występują w handlu kryptowalutami i akcjami
Mimo że są to różne klasy aktywów, kryptowaluty i akcje mają wspólną kluczową dynamikę handlu. Oba rodzaje aktywów umożliwiają spekulację zarówno na wzrostach, jak i spadkach ceny. Handel kryptowalutami i akcjami opiera się w dużym stopniu na analizie rynku, a inwestorzy stosują powszechnie analizę techniczną i fundamentalną w celu podejmowania świadomych decyzji.
Oba typy aktywów są dostępne za pośrednictwem platform oferujących narzędzia takie jak dźwignia finansowa, kontrakty CFD, zlecenia stop loss i transakcje o wysokiej częstotliwości. To nakładanie się strategii i technik zarządzania ryzykiem sprawia, że obie klasy aktywów cieszą się zainteresowaniem inwestorów poszukujących okazji spekulacyjnych na dynamicznych rynkach.
W jakich godzinach odbywa się handel kryptowalutami i akcjami?
Kryptowaluty są dostępne do handlu przez cały czas, oferując inwestorom niezrównaną elastyczność, ale także ryzyko nagłych wahań cen po godzinach.
Rynek akcji są z kolei notowane w stałych godzinach powiązanych z ich giełdami (np. 9:30-16:00 ET w USA), z ograniczoną aktywnością poza sesjami. Ta struktura zapewnia bardziej przewidywalne ruchy cen, skoncentrowane w regularnych godzinach pracy.
Czym są akcje powiązane z kryptowalutami?
Akcje związane z kryptowalutami to akcje spółek zaangażowanych w branżę kryptowalut lub technologię blockchain, które oferują pośrednią ekspozycję na wzrost i rozwój rynku kryptowalut. Wśród nich mogą znaleźć się:
Firmy zaangażowane w mining kryptowalut, takie jak Marathon Digital i Riot Blockchain, które generują przychody poprzez pozyskiwanie popularnych kryptowalut, takich jak bitcoin.
Giełdy kryptowalut, takie jak Coinbase, które oferują handel i przechowywanie kryptowalut dla klientów detalicznych i instytucjonalnych.
Spółki zajmujące się technologią blockchain, jak np. Block (poprzednio Square) czy IBM, które wykorzystują rozwiązania blockchain do usprawniania usług finansowych, bezpieczeństwa danych i zarządzania łańcuchem dostaw.
Procesory płatności obsługujące kryptowaluty, takie jak PayPal i Visa, które integrują płatności kryptowalutowe ze swoimi platformami, umożliwiając klientom kupowanie, przechowywanie i wydawanie kryptowalut.
Inwestowanie w akcje związane z kryptowalutami może zapewnić ekspozycję na sektor kryptowalut przy dodatkowej stabilności i nadzorze regulacyjnym charakteryzującym rynek akcji.
Kryptowaluty kontra akcje: potencjalne strategie handlowe
Mimo że za pośrednictwem kontraktów CFD można handlować zarówno akcjami, jak i kryptowalutami, strategie często różnią się ze względu na czynniki takie jak zmienność rynku, płynność i godziny handlu. Poniżej przedstawiamy dwie proste strategie — jedną dla akcji, a drugą dla kryptowalut — aby zilustrować różnice.
Strategia CFD na akcje: przecięcie średnich kroczących
Popularna strategia handlu kontraktami CFD na akcje opiera się na przecięciu średnich kroczących, w ramach której przecięcie średniej kroczącej o krótszym terminie powyżej średniej kroczącej o dłuższym terminie jest interpretowane jako sygnał hossy, a przecięcie poniżej traktowane jest jako sygnał bessy. Przykład zastosowania strategii wygląda następująco:
-
Przyjrzyj się wykresowi 30-minutowemu – poszukaj przecięcia średnich kroczących 20/50, aby potwierdzić kierunek trendu.
-
Sprawdź krótszy przedział czasowy (wykres 5- lub 15-minutowy) – poczekaj na wycofanie do poziomu wsparcia i potwierdzenie w formie świecy przed wejściem w pozycję.
-
Wejdź w długą pozycję – po utrzymaniu wsparcia możesz zdecydować się na wejście w transakcję i ustawić stop loss poniżej wychylenia w dół w krótszym przedziale czasowym.
-
Monitoruj transakcję – utrzymuj pozycję tak długo, jak 30-minutowy trend pozostaje nienaruszony (cena powyżej średniej kroczącej 20).
-
Wyjdź z pozycji na bazie 30-minutowego wykresu – możesz zdecydować się na wyjście z transakcji, gdy cena spadnie poniżej średniej kroczącej 20 lub osiągnie kluczowy poziom oporu.
-
Sprawdź krótszy przedział czasowy w celu wyznaczenia dokładnego momentu – jeśli cena nie osiągnie nowych maksimów, należy wyjść z pozycji w krótszym przedziale czasowym przed odwróceniem trendu.
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wyznacznikiem przyszłych rezultatów.
Strategia CFD na kryptowaluty: handel na wybiciach
Biorąc pod uwagę wyższą zmienność kryptowalut i całodobowy dostęp do rynku, powszechnie stosowaną strategią jest handel na wybiciach, który skupia się na kluczowych poziomach wsparcia i oporu w celu interpretacji ruchów cenowych.
-
Poszukaj kluczowego poziomu oporu, który był wielokrotnie testowany.
-
Jeśli cena wybije się ponad opór przy dużym wolumenie, możesz zdecydować się na zajęcie długiej pozycji.
-
Jeśli cena wybije się poniżej wsparcia, możesz zdecydować się na krótką pozycję.
-
Zlecenia stop loss warto umieścić tuż za poziomem wybicia w celu zarządzania ryzykiem.
Kryptowaluty kontra akcje: co jest lepsze w kontekście instrumentów pochodnych?
Jeśli chodzi o wybór między kryptowalutami a akcjami, w dużej mierze zależy on od celów handlowych i tolerancji ryzyka. Dla graczy na rynkach instrumentów pochodnych poszukujących wysokiej zmienności i szybkich okazji kryptowaluty mogą oferować większe możliwości ze względu na zmienność cen i stały dostęp do handlu. Z drugiej strony, dla graczy poszukujących stabilności i dobrze uregulowanego środowiska, akcje stanowią bardziej ustrukturyzowaną opcję ze względu na powiązanie notowań z wynikami spółki bazowej.
Częste pytania
Czy lepiej inwestować w kryptowaluty czy akcje?
Wybór pomiędzy inwestowaniem w kryptowaluty lub akcje zależy od celów inwestycyjnych lub handlowych i poziomu tolerancji ryzyka. Akcje reprezentują własność w spółkach o ugruntowanej pozycji, często zapewniają dywidendy i mają długoterminowy potencjał wzrostu powiązany z sytuacją finansową spółki. Z tych względów są one atrakcyjne dla inwestorów nastawionych na stabilność i dochód. Z kolei kryptowaluty — choć są bardzo zmienne i w dużej mierze spekulacyjne — oferują ekspozycję na innowacyjną technologię i potencjał wysokich zwrotów. Dywersyfikacja na obie klasy aktywów może zapewnić równowagę, umożliwiając uchwycenie potencjału wzrostowego wschodzących aktywów cyfrowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności dzięki akcjom.
Jakie są główne czynniki ryzyka związane z handlem kryptowalutami i akcjami?
Handel kryptowalutami i akcjami wiąże się ze specyficznym ryzykiem. Kryptowaluty są wysoce zmienne i w dużej mierze nieuregulowane, co czyni je podatnymi na gwałtowne wahania cen i zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, takie jak ataki hakerskie. Mimo ogólnie większej stabilności akcje nadal podlegają fluktuacjom rynkowym, warunkom ekonomicznym i zmianom regulacyjnym. Zrozumienie konkretnych czynników ryzyka związanych z każdą klasą aktywów może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o ich tolerancję ryzyka i cele finansowe.
Czy można zdywersyfikować portfel zarówno na kryptowaluty, jak i akcje?
Tak, dywersyfikacja portfela zarówno za pomocą kryptowalut, jak i akcji może być strategicznym sposobem na zrównoważenie potencjalnych zwrotów i zarządzanie ryzykiem. Akcje zapewniają ekspozycję na spółki o ugruntowanej pozycji i bazowej wartości, podczas gdy kryptowaluty oferują wysoki profil ryzyka i potencjał znacznych zysków na wschodzących rynkach technologicznych. Połączenie obu klas aktywów może zapewnić równowagę między stabilnością a potencjałem wzrostu, pozwalając uchwycić zyski z różnych sektorów i klas aktywów.