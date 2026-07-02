Handel Whirlpool - WHR
O firmie Whirlpool
Whirlpool Corporation jest firmą działającą w branży kuchennej i pralniczej. Segmenty działalności Spółki obejmują Amerykę Północną, gdzie prowadzi się sprzedaż i dystrybucję urządzeń gospodarstwa domowego i innych produktów konsumenckich głównie pod markami Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop i Gladiato, głównie dla sprzedawców detalicznych, dystrybutorów i firm budowlanych, a także bezpośrednio dla konsumentów; Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), która wprowadza na rynek i dystrybuuje swoje urządzenia gospodarstwa domowego do detalistów, dystrybutorów i bezpośrednio do konsumentów pod markami Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag i Privileg; Ameryka Łacińska, gdzie produkuje się i sprzedaje urządzenia gospodarstwa domowego, małe urządzenia gospodarstwa domowego i inne produkty konsumenckie głównie pod markami Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag i Eslabon de Lujo, oraz Azja, gdzie sprzedaje się i dystrybuuje produkty pod markami Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht i Elica.
Obecna cena akcji Whirlpool wynosi 38.74 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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