Handel Waters - WAT
O firmie Waters
Waters Corporation jest specjalistyczną firmą pomiarową, która głównie projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje systemy technologiczne do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), ultrawydajnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas oraz produkty pomocnicze, w tym kolumny chromatograficzne, inne produkty zużywalne i kompleksowe plany obsługi pogwarancyjnej. Segmenty Spółki obejmują firmy Waters i TA. Segment operacyjny Waters zajmuje się projektowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń do chromatografii cieczowej (LC) i MS, kolumn i innych materiałów eksploatacyjnych chemii precyzyjnej, które mogą być zintegrowane i używane wraz z innymi urządzeniami analitycznymi. Segment TA zajmuje się projektowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem przyrządów do analizy termicznej, reometrii i kalorymetrii. Instrumenty LC i LC-MS są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu do wykrywania, identyfikacji, monitorowania i pomiaru składu chemicznego, fizycznego i biologicznego materiałów oraz do oczyszczania związków chemicznych.
Obecna cena akcji Waters wynosi 374.98 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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