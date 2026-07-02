Handel Warner Music Group Corp. - WMG
O firmie Warner Music Group Corp.
Warner Music Group Corp. jest spółką działającą w branży rozrywki muzycznej. Segmenty działalności Spółki obejmują Nagrania Muzyczne i Wydawnictwa Muzyczne. Segment nagrań muzycznych obejmuje odkrywanie i rozwój artystów nagrywających oraz związane z tym marketing, promocję, dystrybucję, sprzedaż i licencjonowanie muzyki tworzonej przez takich artystów nagrywających. W Stanach Zjednoczonych działalność w zakresie nagrań muzycznych prowadzona jest głównie za pośrednictwem wytwórni płytowych, takich jak Atlantic Records i Warner Records. Działalność w zakresie nagrań muzycznych prowadzona jest również przez szereg innych wytwórni płytowych, w tym Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics i Warner Music Nashville. Segment wydawnictw muzycznych koncentruje się na marketingu, promocji, dystrybucji i udzielaniu licencji na konkretne nagrania kompozycji muzycznych. Działalność w zakresie wydawnictw muzycznych prowadzona jest przez Warner Chappell Music, globalną spółkę zajmującą się wydawnictwami muzycznymi.
Obecna cena akcji Warner Music Group Corp. wynosi 27.76 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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