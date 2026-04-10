O firmie Vallourec
Vallourec SA to firma z siedzibą we Francji, która specjalizuje się w produkcji bezszwowych i spawanych rur stalowych do zastosowań przemysłowych. Prowadzi działalność w dwóch segmentach: Rury Bezszwowe i Produkty Specjalistyczne. Na potrzeby przemysłu naftowego i gazowego projektuje i rozwija szeroką gamę produktów, w tym rury bezszwowe i złącza do operacji wiertniczych, rury przewodowe i wyposażenie odwiertów. Dla rynku energetycznego oferuje rury, które są odporne na wysokie temperatury i ciśnienie. Rozwiązania firmy umożliwiają firmom energetycznym sprostanie wyzwaniom związanym z wydajnością energetyczną i zmniejszeniem emisji CO2 w elektrowniach. Oferuje również szeroki asortyment rur do instalacji petrochemicznych (rafinerie), do zastosowań w inżynierii mechanicznej (siłowniki hydrauliczne i obrabiarki), dla przemysłu motoryzacyjnego, dla budownictwa (stadiony, inne złożone budynki i konstrukcje) oraz dla różnych innych sektorów przemysłu. Działalność prowadzi za pośrednictwem firmy Vallourec Solucoes Tubulares do Brasil.
Obecna cena akcji Vallourec wynosi 23.015 EUR.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Live Oak Bancshares Inc, Elastic N.V., Huntington Ingalls Industries, WD-40, ALD SA oraz DISCOVERIE GROUP PLC ORD 5P. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.