Handel TPG Inc. - TPG CFD
O firmie TPG Inc.
TPG Inc, dawniej TPG Partners, LLC, jest globalną firmą zarządzającą aktywami alternatywnymi. Składa się z pięciu wieloproduktowych platform inwestycyjnych, do których należą Capital, Growth, Impact, Real Estate i Market Solutions. Capital to platforma inwestycji private equity na dużą skalę. Jej produkty Capital obejmują TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners i Continuation Vehicles. Growth to platforma inwestowania w kapitał i średni rynek private equity. Produkty Growth obejmują TPG Growth, TPG Tech Adjacencies i TPG Digital Media. Impact to platforma inwestycji private equity skupiająca się na osiąganiu wyników społecznych i finansowych. Produkty Impact obejmują TPG Rise Funds, TPG Rise Climate i Evercare. Real Estate to platforma inwestowania w nieruchomości. Jej produkty w zakresie nieruchomości obejmują TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus i TPG RE Finance Trust. Produkty Market Solutions obejmują Public Market Investing i Private Market Solutions.
Obecna cena akcji TPG Inc. wynosi 44 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Diversey Holdings, Ltd., Coca-Cola European Partners plc, Cellnex Telecom, S.A., Stoke Therapeutics, Inc., Arcturus Therapeutics Holdings Inc. oraz Parsons Corporation. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.