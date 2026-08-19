Handel Tenaris SA - EUR - TENm
O firmie Tenaris SA - EUR
Tenaris S.A. to spółka holdingowa, która jest producentem stali posiadającym zakłady produkcyjne w Meksyku, Argentynie, Kolumbii, Stanach Zjednoczonych i Gwatemali. Spółka dostarcza pręty stalowe okrągłe i wyroby płaskie dla swojej działalności w zakresie rur. Prowadzi działalność poprzez segment biznesowy Rury. Segment Rury obejmuje produkcję i sprzedaż stalowych rur bezszwowych i spawanych oraz związanych z nimi usług, głównie dla przemysłu naftowego i gazowego, głównie OCTG (oil country tubular goods) wykorzystywanych w pracach wiertniczych, oraz do innych zastosowań przemysłowych w procesach produkcyjnych obejmujących przekształcanie stali w produkty rurowe. Firma działa w takich regionach geograficznych, jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz Azja i Pacyfik. Produkty i usługi firmy obejmują OCTG, złącza premium, Rig Direct, morskie rury przewodowe, morskie rury przewodowe, przetwórstwo węglowodorów, energetykę, pręty ssące, rury zwijane, przemysł i mechanikę oraz motoryzację.
Obecna cena akcji Tenaris SA - EUR wynosi 22.93 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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