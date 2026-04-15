Handel Target Corp - TGT CFD
O firmie Target Corp
Target Corporation (Target) jest detalistą zajmującym się sprzedażą detaliczną towarów poprzez swoje sklepy i kanały cyfrowe. Spółka sprzedaje asortyment towarów powszechnego użytku oraz artykuły spożywcze. Kategoriami produktów Spółki są odzież i akcesoria, kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego, żywność i napoje, artykuły papiernicze oraz wyposażenie i wystrój wnętrz. W sklepach ogólnospożywczych oferowany jest asortyment spożywczy, w tym produkty łatwo psujące się, suche artykuły spożywcze, nabiał i mrożonki. Sklepy Spółki o powierzchni około 170 tys. stóp kwadratowych oferują pełen asortyment artykułów spożywczych porównywalny z tradycyjnymi supermarketami. Sklepy małoformatowe o powierzchni ponad 50 tys. stóp kwadratowych oferują zróżnicowany asortyment towarów ogólnych i artykułów spożywczych. Do marek firmy należą: Art Class, Smartly, Auden, JoyLab, Smith & Hawken, Ava & Viv, Kindfull, Sonia Kashuk, Casaluna, Market Pantry, Threshold, Cat & Jack, Mondo Llama, Universal Thread, Cloud Island, More Than Magic, Up & Up, Colsie, Opalhouse, Wild Fable i Open Story, Wondershop.
Obecna cena akcji Target Corp wynosi 122.74 USD.
