O firmie Suncor Energy Inc.
Suncor Energy Inc. jest kanadyjską zintegrowaną spółką energetyczną. Segmenty działalności Spółki to: Piaski Naftowe, Poszukiwanie i Wydobycie (E&P) oraz Rafinacja i Marketing. Segment Piasków Ropy Naftowej obejmuje należącą do Spółki działalność w piaskach roponośnych Athabasca w Albercie, polegającą na poszukiwaniu, zagospodarowywaniu i produkcji bituminu, syntetycznej ropy naftowej i produktów pochodnych, poprzez odzyskiwanie i uszlachetnianie bituminu pochodzącego z wydobycia i działalności in situ. Segment poszukiwanie i wydobycie obejmuje działalność na morzu na wschodnim wybrzeżu Kanady, w tym udziały w polach naftowych Hibernia, Terra Nova, White Rose i Hebron, działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Buzzard i Golden Eagle w Wielkiej Brytanii oraz działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Oda. Segment Rafinacja i Marketing obejmuje rafinację produktów naftowych oraz dystrybucję, marketing, transport i zarządzanie ryzykiem produktów rafinowanych i petrochemicznych, a także innych nabytych produktów.
Obecna cena akcji Suncor Energy Inc. wynosi 87.15 CAD.
