Handel Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM CFD
O firmie Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM) jest producentem azotanu potasu i jodu. Spółka produkuje specjalistyczne odżywki dla roślin, pochodne jodu, lit i jego pochodne, chlorek potasu, siarczan potasu oraz niektóre chemikalia przemysłowe. Segmenty działalności firmy obejmują specjalistyczne odżywki dla roślin, chemię przemysłową, jod i jego pochodne, lit i jego pochodne, potas oraz inne produkty i usługi. Specjalistyczne odżywki dla roślin to nawozy, które umożliwiają rolnikom zwiększenie plonów i poprawę jakości niektórych upraw. Chemikalia przemysłowe mają szereg zastosowań w procesach chemicznych, takich jak produkcja szkła i azotanów przemysłowych. Jod i jego pochodne są wykorzystywane m.in. w przemyśle rentgenowskich środków kontrastowych i biocydów. Lit i jego pochodne są stosowane w akumulatorach, smarach i frytach do produkcji ceramiki. Chlorek potasu jest nawozem towarowym, który jest produkowany i sprzedawany przez Spółkę na całym świecie.
Obecna cena akcji Sociedad Química y Minera de Chile S.A. wynosi 87.14 USD.
