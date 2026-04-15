Handel Petroleo Brasileiro SA - PBR CFD
O firmie Petroleo Brasileiro SA
Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras specjalizuje się w przemyśle naftowym, gazowym i energetycznym. Spółka zajmuje się poszukiwaniem, wierceniem, rafinacją, przetwarzaniem, handlem i transportem ropy naftowej z eksploatowanych lądowych i morskich pól naftowych oraz z łupków i innych skał. Segmenty działalności Spółki obejmują: Poszukiwanie i Wydobycie, które obejmuje działalność związaną z poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem ropy naftowej, gazu płynnego i gazu ziemnego; Rafinacja, Transport i Marketing, które obejmują działalność związaną z rafinacją, logistyką, transportem i handlem ropą naftową i produktami ropopochodnymi, eksportem etanolu oraz wydobyciem i przetwarzaniem łupków; Gazu i Energii, która zajmuje się transportem i handlem gazem ziemnym wydobywanym w Brazylii oraz importowanym gazem ziemnym; Biopaliw, która obejmuje działalność w zakresie produkcji biodiesla i jego produktów ubocznych oraz działalność związaną z etanolem; Dystrybucji, która obejmuje działalność spółki zależnej Petrobras Distribuidora S.A., oraz działalność korporacyjną.
Obecna cena akcji Petroleo Brasileiro SA wynosi 20.81 USD.
