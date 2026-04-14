Handel Nippon Steel Corporation - 5401 CFD
O firmie Nippon Steel Corporation
Nippon Steel Corp to japońska firma zajmująca się głównie produkcją stali, działalnością inżynieryjną, chemiczną i materiałową oraz rozwiązaniami systemowymi. Spółka działa w czterech segmentach biznesowych. Segment produkcji stali zajmuje się produkcją i sprzedażą prętów stalowych, płyt stalowych, rur stalowych, stali specjalnych, stalowych produktów wtórnych oraz innych produktów stalowych. Segment inżynieryjny zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń przemysłowych i konstrukcji stalowych, wykonawstwem robót budowlanych, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów, a także dostarczaniem energii elektrycznej, gazu i ciepła. Segment Chemiczny i Materiałowy zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów chemicznych na bazie węgla, produktów petrochemicznych, materiałów elektronicznych, włókien węglowych, kompozytów i innych produktów. Segment rozwiązań systemowych zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie inżynierii systemów komputerowych oraz usług outsourcingowych.
Obecna cena akcji Nippon Steel Corporation wynosi 590.4 JPY.
