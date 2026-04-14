Handel NEC Corporation - 6701 CFD
O firmie NEC Corporation
NEC Corporation to japońska firma zajmująca się głównie integracją systemów i świadczeniem usług sieciowych. Spółka działa w pięciu segmentach biznesowych. Segment publiczny zajmuje się integracją systemów, świadczeniem usług wsparcia, outsourcingu i usług w chmurze, a także dostarczaniem sprzętu systemowego dla instytucji publicznych i medycznych, rządów i mediów. Segment Enterprises zajmuje się integracją systemów, wsparciem, outsourcingiem i usługami w chmurze dla branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej i finansowej. Segment Usług Sieciowych zajmuje się dostarczaniem infrastruktury sieciowej, integracją systemów i usługami zarządzania. Segment Platformy Systemowe zajmuje się dostarczaniem sprzętu, oprogramowania i produktów sieci korporacyjnych. Segment Globalny zajmuje się dostarczaniem produktów związanych z bezpieczeństwem, infrastrukturą sieciową oraz systemami magazynowania energii. Spółka prowadzi również działalność w zakresie infrastruktury centrów danych oraz sprzętu oświetleniowego.
Obecna cena akcji NEC Corporation wynosi 4093.9 JPY.
