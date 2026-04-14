O firmie LegalZoom.com, Inc.
LegalZoom.com, Inc. jest platformą internetową oferującą rozwiązania prawne i dotyczące zgodności z przepisami w Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje bieżące przestrzeganie przepisów, doradztwo i wypełnianie formularzy podatkowych, wypełnianie formularzy dotyczących znaków towarowych oraz plany majątkowe. Oferuje również szereg usług dla rodzin, w tym usługi planowania nieruchomości, rozwody, zmiany nazwisk, umowy najmu mieszkań, przeniesienia aktów notarialnych oraz usługi subskrypcji prawników. Spółka obsługuje małe firmy, oferując im usługi transakcyjne i abonamentowe. Oferta transakcyjna obejmuje dokumenty prawne, rejestry biznesowe i powiązane usługi dla właścicieli małych firm i ich rodzin, takie jak zakładanie firm, coroczne wypełnianie formularzy zgodności, własność intelektualna, dokumenty planowania majątku, formularze i umowy. Oferta subskrypcyjna obejmuje rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami oraz usługi subskrypcyjne dla upoważnionych profesjonalistów, w tym usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Firma świadczy również usługi takie jak licencje biznesowe, księgowość, bankowość, narzędzia zwiększające produktywność oraz ubezpieczenia biznesowe.
Obecna cena akcji LegalZoom.com, Inc. wynosi 5.98 USD.
