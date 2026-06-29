Handel Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL
O firmie Jones Lang LaSalle Incorporated
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) jest firmą świadczącą usługi profesjonalne, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami i inwestycjami. Firma działa w czterech segmentach biznesowych: Ameryk; Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Azji i Pacyfiku. Spółka oferuje usługi na potrzeby właścicieli nieruchomości, najemców i inwestorów. Świadczy swoim klientom szereg usług na skalę lokalną, regionalną i globalną. Usługi świadczone w zakresie nieruchomości obejmują wynajem, rynki kapitałowe, zintegrowane zarządzanie nieruchomościami i obiektami, zarządzanie projektami, doradztwo, konsulting, wyceny oraz rozwiązania cyfrowe na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. LaSalle oferuje klientom produkty i usługi związane z inwestowaniem w nieruchomości, takie jak prywatne inwestycje w wiele rodzajów nieruchomości, w tym nieruchomości biurowe, przemysłowe, służby zdrowia i wielorodzinne budynki mieszkalne. LaSalle umożliwia klientom inwestowanie na odrębnych rachunkach skoncentrowanych na publicznych akcjach nieruchomościowych.
Obecna cena akcji Jones Lang LaSalle Incorporated wynosi 314.76 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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