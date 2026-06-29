Handel Johnson Controls International plc - JCI
O firmie Johnson Controls International plc
Johnson Controls International PLC jest globalną, zdywersyfikowaną firmą technologiczną i wielobranżową. Firma koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań energetycznych, zintegrowanej infrastrukturze i systemach transportowych. Jej segmenty obejmują Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific oraz Global Products. Firma projektuje, produkuje i instaluje produkty i systemy budowlane na całym świecie, w tym urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC), systemy sterowania HVAC, systemy zarządzania energią, systemy bezpieczeństwa, systemy wykrywania i gaszenia pożarów. Oferuje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oraz usługi techniczne, w tym przeglądy, planowe konserwacje i wymiany systemów mechanicznych i sterowania. Dostarcza rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, wykorzystując produkty Qolsys, DSC, Bentel, Visonic, PowerG i Tyco. Projektuje i produkuje również niestandardowe centrale wentylacyjne i modułowe centra danych dla dostawców usług w zakresie chmur obliczeniowych i kolokacji.
Obecna cena akcji Johnson Controls International plc wynosi 138.44 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Global Water Resources, Inc., Republic First Bancorp, First Horizon National, Copart, Inc., Conifer Holding Inc oraz Atlassian Corporation Plc. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.