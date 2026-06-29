Handel Ing Groep Adr Rep 1 - ING
O firmie Ing Groep Adr Rep 1
ING Groep N.V. (ING) jest instytucją finansową. Spółka oferuje usługi bankowe. Segmenty Spółki obejmują Retail Netherlands, który oferuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, kredyty dla firm, kredyty hipoteczne oraz inne kredyty konsumenckie w Holandii; Retail Belgium, który oferuje produkty podobne do tych w Holandii; Retail Germany, który oferuje rachunki bieżące i oszczędnościowe, kredyty hipoteczne oraz inne kredyty dla klientów; Retail Other, który oferuje produkty podobne do tych w Holandii, oraz Wholesale Banking, który oferuje hurtową działalność bankową (pełen zakres produktów od zarządzania gotówką do finansowania przedsiębiorstw), nieruchomości i leasing. Linie biznesowe Spółki związane z bankowością detaliczną oferują produkty i usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz średnich korporacji. Działalność bankowa ING w Australii jest prowadzona przez ING Bank (Australia) Limited (działający pod nazwą handlową ING Direct) oraz ING Bank NV Oddział w Sydney.
Obecna cena akcji Ing Groep Adr Rep 1 wynosi 30.76 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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