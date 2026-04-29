Handel Humana - HUM CFD
O firmie Humana
Humana Inc. jest firmą działającą w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach podlegających sprawozdawczości: Retail, Group and Specialty oraz Healthcare Services. Segment detaliczny obejmuje świadczenia Medicare, sprzedawane klientom indywidualnym lub bezpośrednio za pośrednictwem grupowych kont Medicare. Obejmuje on również kontrakt na zarządzanie programem LI-NET (ang. limited income newly eligible transition), programem leków na receptę oraz umowy z różnymi stanami na świadczenie usług Medicaid, dualnych programów demonstracyjnych oraz usług wsparcia długoterminowego. Segment ubezpieczeń grupowych i specjalistycznych obejmuje komercyjne, w pełni ubezpieczone świadczenia medyczne i specjalistyczne ubezpieczenia zdrowotne dla grup pracodawców i osób indywidualnych, w tym świadczenia stomatologiczne, wizyjne i inne dodatkowe świadczenia zdrowotne, a także produkty związane wyłącznie z usługami administracyjnymi. Segment usług zdrowotnych obejmuje usługi farmaceutyczne, usługi dla świadczeniodawców i usługi domowe, a także inne usługi i możliwości promowania dobrego samopoczucia i zdrowia populacji.
Obecna cena akcji Humana wynosi 236.46 USD.
