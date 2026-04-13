Handel Capital One Financial Corp - COF CFD
O firmie Capital One Financial Corp
Capital One Financial Corporation jest spółką holdingową świadczącą zdywersyfikowane usługi finansowe. Spółka wraz ze swoimi podmiotami zależnymi oferuje szereg produktów i usług finansowych dla konsumentów, małych firm i klientów komercyjnych za pośrednictwem kanałów cyfrowych, oddziałów, kawiarni i innych kanałów dystrybucji. Jej segmenty obejmują karty kredytowe, bankowość konsumencką i bankowość komercyjną. Segment kart kredytowych obejmuje krajowe kredyty kartowe dla konsumentów i małych firm oraz międzynarodową działalność kredytową w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Segment Bankowości Detalicznej obejmuje gromadzenie depozytów i działalność kredytową dla konsumentów i małych przedsiębiorstw oraz udzielanie krajowych kredytów samochodowych. Segment Commercial Banking obejmuje działalność kredytową, gromadzenie depozytów, rynki kapitałowe oraz usługi zarządzania środkami finansowymi dla klientów z sektora nieruchomości komercyjnych oraz klientów komercyjnych i przemysłowych. Do spółek zależnych należą Capital One Bank (USA), National Association oraz Capital One, National Association.
Obecna cena akcji Capital One Financial Corp wynosi 196.63 USD.
