O firmie Helix Energy Solutions Group, Inc.
Helix Energy Solutions Group, Inc. jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie energetyki morskiej. Spółka świadczy usługi dla morskiego przemysłu energetycznego, koncentrując się na interwencji w odwierty i robotyce. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Interwencja w Odwiertach, Robotyka i Urządzenia Produkcyjne. Segment Interwencji w Odwiertach obejmuje statki i urządzenia wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do odwiertów morskich w celu przeprowadzenia prac związanych z powiększeniem odwiertu lub jego likwidacją. Segment robotyki obejmuje zdalnie sterowane pojazdy (ROV), koparki do rowów oraz wiertnicę ROVDrill, które zostały zaprojektowane w celu uzupełnienia usług w zakresie interwencji w odwierty oraz budownictwa morskiego zarówno na rynku ropy naftowej i gazu, jak i energii odnawialnej. Segment urządzeń produkcyjnych obejmuje Helix Producer I (HP I), dynamicznie pozycjonowany pływający statek produkcyjny w kształcie statku, system szybkiego reagowania Helix (HFRS) oraz własność aktywów naftowych i gazowych.
Obecna cena akcji Helix Energy Solutions Group, Inc. wynosi 9.572 USD.
