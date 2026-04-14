O firmie Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA jest instytucją zajmującą się dializami nerek z siedzibą w Niemczech. Firma zapewnia opiekę dializacyjną i powiązane usługi dla osób cierpiących na schyłkową niewydolność nerek (ESRD), a także inne usługi opieki zdrowotnej. Firma opracowuje i wytwarza także szeroką gamę produktów opieki zdrowotnej, w tym produkty do dializy i produkty niedializowane. Jej produkty do dializy obejmują aparaty do hemodializy, cyklery otrzewnowe, dializatory, roztwory i granulaty otrzewnowe, linie krwi, farmaceutyki nerkowe i systemy do uzdatniania wody. Produkty niedializacyjne obejmują produkty do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej i aferezy. Firma zaopatruje własne, prowadzone lub zarządzane przez siebie kliniki dializ w szeroki asortyment produktów, a także sprzedaje produkty do dializ innym podmiotom świadczącym usługi dializacyjne.
Obecna cena akcji Fresenius Medical Care AG & Co KGaA wynosi 39.97 EUR.
