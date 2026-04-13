Handel Fidelity National Information Services - FIS CFD
O firmie Fidelity National Information Services
Fidelity National Information Services, Inc. jest dostawcą rozwiązań technologicznych dla handlowców, banków i firm działających na rynkach kapitałowych na całym świecie. Segmenty działalności Spółki obejmują rozwiązania dla handlowców (Merchant), rozwiązania dla bankowości (Banking) oraz rozwiązania dla rynków kapitałowych (Capital Market Solutions). Segment rozwiązań dla handlowców koncentruje się na obsłudze handlowców różnej wielkości na całym świecie, umożliwiając im przyjmowanie, autoryzowanie i rozliczanie elektronicznych transakcji płatniczych. Segment Bankowości koncentruje się na obsłudze instytucji finansowych różnej wielkości, oferując im podstawowe oprogramowanie do przetwarzania danych, oprogramowanie do przetwarzania transakcji oraz dodatkowe aplikacje i usługi, z których wiele współdziała bezpośrednio z oprogramowaniem do przetwarzania danych. Segment bankowości sprzedaje swoje rozwiązania i usługi w pakietach lub jako samodzielne produkty. Segment Rynki Kapitałowe koncentruje się na obsłudze globalnych klientów z sektora usług finansowych, oferując im szeroki wachlarz rozwiązań typu buy- i sell-side.
Obecna cena akcji Fidelity National Information Services wynosi 46.25 USD.
