O firmie Eldorado Gold Corporation
Eldorado Gold Corp. jest kanadyjskim producentem złota i metali nieszlachetnych, prowadzącym działalność wydobywczą, rozwojową i poszukiwawczą w Turcji, Kanadzie, Grecji, Rumunii i Brazylii. Spółka prowadzi dwie kopalnie złota w Turcji, w tym Kisladag i Efemcukuru, oraz dwie kopalnie polimetaliczne w Grecji, w tym Olympias i Stratoni. Kisladag to kopalnia odkrywkowa, w której do odzyskiwania złota stosuje się ługowanie hałdowe. Efemcukuru jest kopalnią podziemną zlokalizowaną w prowincji Izmir w zachodniej Turcji. Kopalnia Stratoni jest kopalnią srebra, ołowiu i cynku, a kopalnia Olympias jest kopalnią złota, srebra, ołowiu i cynku. Spółka prowadzi również dwa projekty rozwojowe w Grecji: Skouries, który jest złożem porfirowym złota i miedzi oraz Perama Hill, epitermalne złoże złota i srebra. Spółka rozwija projekt Certej w Rumunii. Spółka prowadzi kopalnię złota Lamaque w Kanadzie. Do spółek zależnych Spółki należą Brazauro Recursos Minerais S.A., Deva Gold S.A., Hellas Gold S.A., SG Resources B.V. oraz Thrace Minerals S.A.
Obecna cena akcji Eldorado Gold Corporation wynosi 50.93 CAD.
