O firmie FDM Group (Holdings) PLC
FDM Group (Holdings) plc jest brytyjską firmą świadczącą profesjonalne usługi, koncentrującą się na technologiach informatycznych (IT). Podstawowa działalność Spółki polega na rekrutacji, szkoleniu i wdrażaniu własnych stałych konsultantów IT i biznesowych (zwanych dalej "konsultantami") do klientów, na miejscu lub zdalnie. Firma specjalizuje się w wielu dyscyplinach technicznych i biznesowych, takich jak: rozwój, testowanie, zarządzanie usługami IT, biuro zarządzania projektami, inżynieria danych, przetwarzanie w chmurze, ryzyko, regulacje i zgodność, analiza biznesowa, analityka biznesowa, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i automatyzacja procesów. Firma oferuje programy zawodowe dla absolwentów, byłych wojskowych i osób powracających do pracy, aby rozpocząć lub wznowić swoją karierę. Jej centra szkoleniowe i punkty sprzedaży znajdują się m.in. w Londynie, Leeds, Nowym Jorku, Arlington VA, Charlotte NC, Austin TX, Toronto, Frankfurcie, Singapurze, Hong Kongu, Szanghaju i Sydney.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
