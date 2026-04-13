Handel Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II - EOS CFD
O firmie Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (Fundusz) jest zdywersyfikowaną spółką inwestycyjną zarządzaną w sposób zamknięty. Podstawowym celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie bieżącego dochodu, a celem drugorzędnym - wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje głównie w portfel akcji zwykłych o średniej i dużej kapitalizacji. W normalnych warunkach rynkowych Fundusz dąży do generowania bieżących zysków z premii opcyjnych poprzez sprzedaż zabezpieczonych opcji kupna znacznej części papierów wartościowych znajdujących się w jego portfelu. W normalnych warunkach rynkowych Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje zwykłe. Fundusz inwestuje głównie w akcje zwykłych emitentów ze Stanów Zjednoczonych, chociaż Fundusz może zainwestować do 25% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów zagranicznych, w tym amerykańskie kwity depozytowe (ADR) i inne. Ponadto Fundusz może inwestować do 20% swoich łącznych aktywów w inne instrumenty pochodne. Doradcą inwestycyjnym Funduszu jest Eaton Vance Management.
Obecna cena akcji Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II wynosi 21.4 USD.
