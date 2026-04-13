Handel Devon Energy - DVN CFD
O firmie Devon Energy
Devon Energy Corporation (Devon) jest niezależną spółką energetyczną zajmującą się głównie poszukiwaniem, zagospodarowaniem i produkcją ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego. Działalność Devon koncentruje się na obszarach lądowych w Stanach Zjednoczonych i obejmuje pięć głównych obszarów: basen Delaware, Eagle Ford, Powder River Basin, Anadarko Basin i Williston Basin. W basenie Delaware działa około ośmiu platform wiertniczych, które oferują możliwości poszukiwania i zagospodarowania złóż geologicznych, w tym formacji Wolfcamp, Bone Spring, Leonard i Delaware. Operacje w Eagle Ford zlokalizowane są w hrabstwie DeWitt w Teksasie. Aktywa w basenie rzeki Powder koncentrują się na możliwościach wydobycia ropy naftowej z kilku celów, w tym z formacji Turner, Parkman, Teapot i Niobrara. Należące do Spółki aktywa w basenie Anadarko znajdują się głównie w hrabstwach Canadian, Kingfisher i Blaine w Oklahomie. Basen Williston położony jest w całości na terenie rezerwatu Indian Fort Berthold i obejmuje ok. 85 000 akrów netto.
Obecna cena akcji Devon Energy wynosi 46.78 USD.
