O firmie Cts Eventim AG
Cts Eventim AG & Co KgaA jest firmą z siedzibą w Niemczech, działającą na rynku imprez rozrywkowych i sprzedaży biletów do kin. Spółka działa w dwóch segmentach: Ticketing i Live Entertainment. Przedmiotem działalności segmentu Ticketing jest promocja, sprzedaż, pośrednictwo, dystrybucja i marketing biletów na imprezy kinowe, koncertowe, teatralne, artystyczne, sportowe i inne w Niemczech i za granicą, z wykorzystaniem technologii przetwarzania i transmisji danych. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem platformy sieciowej (eventim.net), własnego produktu do sprzedaży biletów (eventim.inhouse), produktu do sprzedaży biletów sportowych (eventim.tixx) oraz własnego rozwiązania do sprzedaży biletów i kontroli wstępu na stadiony i areny. Przedmiotem działalności segmentu Live Entertainment jest planowanie, przygotowywanie i realizacja tras koncertowych i wydarzeń, w szczególności wydarzeń muzycznych i koncertów, oraz sprzedaż produkcji muzycznych. Prowadzone są również obiekty o charakterze międzynarodowym. Spółka prowadzi kinoheld GmbH jako spółkę zależną, w której posiada większość udziałów.
Obecna cena akcji Cts Eventim AG wynosi 53.145 EUR.
