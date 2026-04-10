Handel Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD
O firmie Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, zajmującą się produkcją taboru kolejowego. Działalność Spółki podzielona jest na dwa segmenty biznesowe: Tabor kolejowy oraz Komponenty i części zamienne. Dział taboru koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji taboru kolejowego oraz wyposażenia dla systemów kolejowych, takiego jak pojazdy dużych prędkości, lokomotywy, pociągi dla transportu średniodystansowego, pociągi podmiejskie i wagony elektryczne, metro, tramwaje, systemy trakcji i sygnalizacji, a także rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Dział komponentów i części zamiennych oferuje elementy i części zamienne do urządzeń taboru kolejowego, takie jak koła, osie i przekładnie. Ponadto Spółka oferuje pomoc techniczną, usługi serwisowe i posprzedażowe, a także m.in. rozwój infrastruktury kolejowej. Firma działa poprzez liczne spółki zależne, m.in. w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Meksyku.
Obecna cena akcji Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. wynosi 61.2 EUR.
