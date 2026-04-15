O firmie Trican Well Service Ltd.
Trican Well Service Ltd. (Trican) jest kanadyjską firmą świadczącą usługi w zakresie pól naftowych. Spółka dostarcza szereg specjalistycznych produktów, sprzętu, usług i technologii do wykorzystania przy wierceniu, uzbrajaniu, stymulacji i przeróbce odwiertów naftowych i gazowych, głównie poprzez swoją działalność w zakresie ciągłego pompowania ciśnieniowego w Kanadzie. Spółka oferuje także przewody wiertnicze, zakwaszanie i zwiększanie wydobycia, cementowanie, narzędzia do interwencji w odwierty, szczelinowanie i rozwiązania w zakresie zbiorników. Narzędzia Trican obejmują frezy i wiertła, wielostronny nawigator odwiertu (Multi-Lateral Well-Navigator), elementy zespołu dolnej części otworu (bottom hole assembly - BHA), konwencjonalny zespół rurki zwijanej, żuraw, iniektor rurki zwijanej oraz urządzenie przeciwerupcyjne (BOP). Trican oferuje szereg rozwiązań, w tym szczelinowanie i zakwaszanie rur zwijanych, inżynierię wewnętrzną, oczyszczanie odwiertów, frezowanie, wysokociśnieniowe dyszowanie, e-coil (inteligentna cewka), podnoszenie azotu i zwiększanie produkcji.
Obecna cena akcji Trican Well Service Ltd. wynosi 6.779 CAD.
