Handel Constellation Brands - STZ CFD
O firmie Constellation Brands
Constellation Brands, Inc. jest międzynarodową firmą produkującą napoje alkoholowe. Firma jest producentem i dystrybutorem piwa, wina i napojów spirytusowych, działającym w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Nowej Zelandii i we Włoszech. Jej segmenty obejmują piwo, wino i napoje spirytusowe oraz Canopy. Firma sprzedaje szereg marek w kategoriach piwa importowanego i rzemieślniczego, w tym Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Corona Premier i inne. Oferuje portfel marek win i alkoholi wysokoprocentowych, do których należą 7 Moons, Cook's California Champagne, Cooper & Thief, Robert Mondavi Winery, Meiomi, High West, Casa Noble, The Prisoner Wine Company, Copper & Kings, Casa Noble. Inwestycja Canopy Equity Method Investment tworzy segment Canopy. Prowadzi ponad cztery destylarnie w Stanach Zjednoczonych, w których produkowane są wyroby spirytusowe: dwa zakłady produkujące whiskey High West, jeden zakład produkujący amerykańskie brandy Copper & Kings oraz jeden zakład produkujący bourbon i whiskey Nelsons Green Brier.
Obecna cena akcji Constellation Brands wynosi 164.13 USD.
