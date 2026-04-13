Handel ConAgra Foods - CAG CFD
O firmie ConAgra Foods
Conagra Brands, Inc. jest firmą zajmującą się pakowaną żywnością, która prowadzi działalność w segmentach: spożywczym i przekąsek, chłodniczym i mrożonym, międzynarodowym oraz gastronomicznym. Segment sprawozdawczy Grocery & Snacks obejmuje markowe produkty spożywcze, które można przechowywać w różnych kanałach sprzedaży detalicznej. Segment Chłodnie i Mrożonki obejmuje markowe produkty spożywcze o kontrolowanej temperaturze, sprzedawane w różnych kanałach detalicznych. Segment Międzynarodowy obejmuje przede wszystkim markowe produkty spożywcze w różnych temperaturach, sprzedawane w różnych kanałach detalicznych i gastronomicznych. Segment Foodservice obejmuje markowe i niestandardowe produkty żywnościowe, w tym posiłki, przystawki, sosy i różne produkty kulinarne wytwarzane na zamówienie, pakowane z przeznaczeniem do sprzedaży w restauracjach i innych zakładach gastronomicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Do marek firmy należą Birds Eye, Marie Callender's, Banquet, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip i Vlasic, Angie's BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein i Frontera.
Obecna cena akcji ConAgra Foods wynosi 14.18 USD.
