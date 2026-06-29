Handel Cheniere Energy, Inc. - LNG
O firmie Cheniere Energy, Inc.
Cheniere Energy, Inc. (Cheniere) jest spółką działającą w sektorze infrastruktury energetycznej, zajmującą się głównie działalnością związaną z LNG. Spółka dostarcza czysty, bezpieczny i skroplony gaz ziemny zintegrowanym firmom energetycznym, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i firmom handlującym energią na całym świecie. Spółka jest właścicielem i operatorem terminalu Sabine Pass LNG i Corpus Christi LNG. Terminal Sabine Pass LNG zlokalizowany w Cameron Parish w Luizjanie, który posiada instalacje do skraplania gazu ziemnego składające się z pięciu działających linii skraplania gazu ziemnego o łącznej zdolności produkcyjnej około 30 mln ton LNG (Projekt SPL). Terminal Corpus Christi LNG w pobliżu Corpus Christi w Teksasie posiada i eksploatuje trzy linie o łącznej zdolności produkcyjnej około 15 mln ton LNG. Ponadto Spółka eksploatuje 23-milowy gazociąg dostawczy, który łączy terminal Corpus Christi LNG z kilkoma międzystanowymi i wewnątrzkrajowymi gazociągami.
Obecna cena akcji Cheniere Energy, Inc. wynosi 241.54 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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