O firmie BW Offshore
BW Offshore Limited jest spółką z siedzibą na Bermudach. Spółka, poprzez swoje spółki zależne, posiada i eksploatuje pływające statki wydobywcze, magazynowe i przeładunkowe (FPSO) oraz pływające statki magazynowe i przeładunkowe (FSO). Koncentruje się również na zagospodarowywaniu odkrytych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka prowadzi działalność na terenie Europy, Azji i Pacyfiku, Afryki Zachodniej oraz obu Ameryk. W skład firmy wchodzą BW Offshore, BW LPG, BW Pacific, BW LNG, BW VLCC, BW Chemical Tankers, BW Dry Cargo i BW Fleet Management. Spółka jest właścicielem floty 15 FPSO i jednego FSO, działających w Afryce Zachodniej, Brazylii, Zatoce Meksykańskiej, Indonezji, Nowej Zelandii i na Morzu Północnym. Do jej floty należą takie statki jak BW Pioneer, Yuum K'ak Naab, Pemex, BW Cidade De Sao Vicente, FPSO Polvo, Berge Helene, Abo FPSO, Sendje Berge, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, BW Athena, BW Catcher (Premier Oil) oraz BW Adolo (BW energy).
Obecna cena akcji BW Offshore wynosi 51.6 NOK.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Sunac China Holdings Limited, BSQUARE, Sigilon Therapeutics, Inc., FormFactor, Victrex PLC oraz Moodys. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.