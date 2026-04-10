O firmie Bureau Veritas International
Bureau Veritas SA, dawniej Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs, jest francuską firmą działającą głównie w sektorze wsparcia biznesu. Oferuje szereg usług, w tym zarządzanie aktywami, certyfikację, usługi klasyfikacyjne, doradztwo, inspekcje i audyty, testy i analizy oraz szkolenia. Jest obecna w ponad 140 krajach poprzez sieć biur i laboratoriów. Spółka działa poprzez swoje spółki zależne, w tym BV Algeria, BV Argentina, Bivac Congo i Cesmec Chile, UniCar Group, Quiktrak Inc, Dairy Technical Services Ltd; Sistema PRI, brazylijską spółkę specjalizującą się w pomocy w zarządzaniu projektami; Analysts Inc, amerykański specjalista w dziedzinie monitorowania stanu oleju (OCM); MatthewsDaniel Ltd, świadczący usługi na rynku ubezpieczeniowym, Ningbo Hengxin Engineering Testing Co, Ltd (Ningbo Hengxin), Kuhlmann Monitoramento Agricola Ltda, SIEMIC Inc, California Code Check oraz Primary Integration Solutions.
Obecna cena akcji Bureau Veritas International wynosi 27.14 EUR.
