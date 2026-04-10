Handel Aon PLC - AON CFD
O firmie Aon PLC
Aon PLC jest globalną firmą świadczącą usługi profesjonalne. Firma świadczy usługi doradcze i rozwiązania dla klientów w zakresie ryzyka, emerytur i zdrowia, dostarczając wyróżniającą się wartość dla klienta poprzez rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem i wydajności pracy. Jej główne produkty i usługi obejmują rozwiązania w zakresie ryzyka handlowego, rozwiązania reasekuracyjne, rozwiązania emerytalne, rozwiązania zdrowotne oraz usługi w zakresie danych i analizy. Rozwiązania w zakresie ryzyka handlowego obejmują pośrednictwo detaliczne, rozwiązania cybernetyczne, doradztwo w zakresie ryzyka globalnego oraz kaptury. Rozwiązania reasekuracyjne obejmują reasekurację traktatową i fakultatywną oraz rynki kapitałowe. Rozwiązania emerytalne obejmują podstawowe rozwiązania emerytalne, doradztwo inwestycyjne i kapitał ludzki. Rozwiązania zdrowotne obejmują pośrednictwo w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz giełdy usług zdrowotnych. Usługi w zakresie danych i analiz obejmują Affinity, Aon InPoint i ReView. Firma koncentruje się na różnych segmentach rynku, w tym na klientach indywidualnych, firmach średniej wielkości i firmach globalnych.
Obecna cena akcji Aon PLC wynosi 314 USD.
