Handel Amadeus IT Group, S.A. - AMAe CFD
O firmie Amadeus IT Group, S.A.
Amadeus IT Group SA, dawniej Amadeus IT Holding SA, jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, świadczącą usługi informatyczne głównie dla branży turystycznej i podróżniczej. Działalność Spółki podzielona jest na dwa segmenty biznesowe: Dystrybucja i Rozwiązania IT. Dział Dystrybucji oferuje Globalny System Dystrybucji (GDS), ogólnoświatowy komputerowy system rezerwacji (CRS) wykorzystywany jako pojedynczy punkt dostępu do rezerwacji miejsc w samolotach, pokoi hotelowych i innych usług związanych z podróżami przez biura podróży i firmy zarządzające podróżami. Dział rozwiązań informatycznych dostarcza szereg rozwiązań technologicznych, które automatyzują podstawowe procesy w firmach turystycznych. Do klientów działu należą m.in. przewoźnicy oferujący pełen zakres usług, tanie linie lotnicze, zarządcy hoteli, operatorzy kolejowi, operatorzy rejsów wycieczkowych i promowych, ubezpieczyciele podróży oraz wypożyczalnie samochodów. Firma działa za pośrednictwem licznych spółek zależnych w Europie, obu Amerykach, Azji, Afryce i Australii.
Obecna cena akcji Amadeus IT Group, S.A. wynosi 49.34 EUR.
