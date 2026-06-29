Handel Jabil - JBL
O firmie Jabil
Jabil Inc. świadczy usługi i dostarcza rozwiązania w zakresie produkcji elektronicznej na całym świecie. Firma działa w dwóch segmentach: Usługi Produkcji Elektronicznej (EMS) i Zróżnicowane Usługi Produkcyjne (DMS). Segment EMS koncentruje się na wykorzystaniu technologii informatycznych (IT), projektowaniu i inżynierii łańcucha dostaw, technologiach skoncentrowanych na podstawowej elektronice, współdzieleniu infrastruktury produkcyjnej oraz zdolności do obsługi wielu rynków. Segment DMS koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań inżynieryjnych i skupia się na naukach i technologiach materiałowych. Świadczy usługi w zakresie projektowania elektronicznego, produkcji i zarządzania produktami dla firm z branży motoryzacyjnej, wyposażenia kapitałowego, produktów konsumenckich i technologii ubieralnych, komputerów i pamięci masowych, przemysłu obronnego i lotniczego, cyfrowego domu, wschodzących gałęzi gospodarki, opieki zdrowotnej, przemysłu i energii, mobilności, opakowań, punktów sprzedaży i druku. Firma dostarcza również rozwiązania w zakresie butelek papierowych i opakowań na bazie papieru.
Obecna cena akcji Jabil wynosi 359.19 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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