Handel Alliant Energy - LNT
O firmie Alliant Energy
Alliant Energy Corporation prowadzi działalność jako holding użyteczności publicznej będący własnością inwestora. Spółka koncentruje się na świadczeniu regulowanych usług w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego swoim klientom na Środkowym Zachodzie za pośrednictwem swoich spółek zależnych, Interstate Power and Light Company (IPL) i Wisconsin Power and Light Company (WPL). Segmenty działalności obejmują segmenty użyteczności publicznej, ATC Holdings, segmenty nieużyteczności publicznej, jednostki dominującej i pozostałe. Segment Utility obejmuje działalność spółek IPL i WPL, które obsługują głównie klientów detalicznych w stanach Iowa i Wisconsin. Działalność komunalna obejmuje elektryczną działalność komunalną, gazową działalność komunalną oraz pozostałą działalność komunalną, która obejmuje działalność parową oraz nieprzypisane części działalności komunalnej. Segment ATC Holdings, Non-utility, Parent and Other obejmuje działalność spółki Alliant Energy Finance, LLC (AEF) i jej spółek zależnych, spółki dominującej Alliant Energy oraz wszelkie korekty konsolidacyjne spółki dominującej Alliant Energy.
Obecna cena akcji Alliant Energy wynosi 77.17 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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