Handel Aeroports De Paris - ADPp CFD
O firmie Aeroports De Paris
Aeroports de Paris SA jest spółką z siedzibą we Francji, działającą w branży zarządzania portami lotniczymi. Poprzez swoje spółki zależne prowadzi działalność w pięciu segmentach: Lotnictwo, Handel detaliczny i usługi, Nieruchomości, Rozwój międzynarodowy i lotniskowy oraz Pozostała działalność. Segment Lotnictwo oferuje towary i usługi związane z funkcjonowaniem lotnisk, takie jak m.in. punkty kontroli bezpieczeństwa, systemy prześwietlania, usługi ratownictwa lotniczego i gaszenia pożarów. Segment Sprzedaży Detalicznej i Usług obejmuje działalność detaliczną świadczoną na rzecz ogółu społeczeństwa, w tym m.in. wynajem sklepów detalicznych, barów i restauracji, banków oraz wypożyczalni samochodów. Segment Nieruchomości obejmuje wszystkie usługi wynajmu nieruchomości świadczone przez Spółkę, z wyjątkiem leasingu operacyjnego w terminalach lotniskowych. Segment "Budowa lotnisk i portów lotniczych" zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem działalności lotniskowej. Segment "Pozostała działalność" obejmuje m.in. usługi telekomunikacyjne i usługi ochrony.
Obecna cena akcji Aeroports De Paris wynosi 116.25 EUR.
