Handel Acerinox, S.A. - ACX CFD
O firmie Acerinox, S.A.
Acerinox SA to hiszpańska firma działająca w sektorze stalowym. Zajmuje się produkcją, produkcją stopów oraz dystrybucją płaskich i długich wyrobów ze stali nierdzewnej. Działalność spółki podzielona jest na trzy segmenty biznesowe: Płaskie wyroby ze stali nierdzewnej, w ramach którego oferowane są płyty, płaskowniki, kręgi, blachy, arkusze, kręgi i płaskowniki; Długie wyroby ze stali nierdzewnej, w ramach którego oferowane są pręty, kątowniki, druty i walcówka oraz Pozostałe, w ramach którego oferowane są inne wyroby ze stali nierdzewnej. Spółka posiada fabryki, magazyny, centra serwisowe i przedstawicielstwa w Europie, obu Amerykach, Azji, Oceanii i Afryce. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy Acerinox, w skład której wchodzą liczne spółki zależne, takie jak Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA oraz Inoxfil SA.
Obecna cena akcji Acerinox, S.A. wynosi 13.36 EUR.
