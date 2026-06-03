10 najsilniejszych walut na świecie

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje 180 walut za prawny środek płatniczy, obejmujący 195 krajów. Oto 10 najsilniejszych walut na świecie, uszeregowanych według ich wartości w porównaniu do dolara amerykańskiego na dzień 24 czerwca 2024 r.*:

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników.

Dinar kuwejcki (KWD)

Ustanowiona w 1960 r. waluta krajowa Kuwejtu jest najsilniejszą i najbardziej wartościową walutą na świecie i tak było przez kilka dziesięcioleci.

Duże naturalne rezerwy ropy naftowej, wysoki popyt na rynku walutowym i ograniczona podaż waluty przyczyniają się do siły kuwejckiego dinara. 90% przychodów państwa Kuwejtu generowane jest z eksportu ropy naftowej tak długo, jak istnieje globalny popyt na ropę i duża podaż w kraju, popyt na dinara kuwejckiego również będzie wysoki.

Dinar kuwejcki jest powiązany z koszykiem walut, a nie z jedną walutą.

Dinar bahrajński (BHD)

Podobnie jak Kuwejt, Bahrajn uzyskuje znaczną część swoich dochodów z jednego towaru. 70% przychodów rządu pochodzi z eksportu ropy naftowej. Zasoby ropy naftowej w Bahrajnie pomagają napędzać popyt rynkowy na dinara bahrajńskiego.

Dinar bahrajński, który zastąpił rupię zatokową jako krajowa waluta Bahrajnu w 1965 r., został powiązany z dolarem amerykańskim w 1980 r. w stosunku 1 BHD do 2,65 USD. Powiązanie waluty BHD z USD przyczynia się do zaufania rynku, niskiej zmienności i siły waluty.

Rial omański (OMR)

Wprowadzony w 1970 r. rial omański został w 1973 r. powiązany z dolarem amerykańskim. Początkowo kurs omańskiego riala wynosił 1 OMR za 2,895 USD, aż w 1986 r. został skorygowany do poziomu, który utrzymuje się do dziś.

Kurs wymiany wynosi 1 OMR do 2,6008 USD.

Oman czerpie znaczną część siły swojej waluty krajowej z popytu i przychodów generowanych przez produkcję i eksport ropy naftowej i gazu. Stosunki handlowe Omanu ze Stanami Zjednoczonymi i jego stabilność gospodarcza zwiększają siłę omańskiego riala.

Dinar jordański (JOD)

Dinar jordański jest w użyciu od 1950 r., a w 1995 r. rząd Jordanii powiązał dinara jordańskiego z dolarem amerykańskim po kursie 1 JOD do 1,4104 USD.

Pomimo stosunkowo niskiej zależności od eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego w porównaniu z innymi krajami Bliskiego Wschodu na tej liście, waluta krajowa Jordanii jest czwartą najsilniejszą walutą na świecie.

Jego siłę można przypisać polityce otwartego rynku, niedoborowi waluty i dużym rezerwom walutowym.

Funt szterling brytyjski (GBP)

Brytyjski funt szterling jest najstarszą walutą na świecie, która wciąż jest w użyciu. Historia, wiarygodność i stabilność brytyjskiego systemu finansowego i Banku Anglii, a także siła gospodarcza kraju i obecność Londynu jako głównego centrum finansowego dają funtowi siłę, czyniąc go jedną z najcenniejszych walut na świecie.

Funt brytyjski jest również częścią jednej z najpopularniejszych par walutowych – GBP/USD, znany również pod nazwą "kabel". Termin ten powstał w Xix wieku, kiedy to kursy wymiany walut były przesyłane za pomocą transatlantyckich podwodnych kabli telegraficznych.

Funt gibraltarski (GIP)

Funt gibraltarski został wprowadzony po hiszpańskiej wojnie domowej w 1896 r., zastępując hiszpański „real de plata” i stając się oficjalną walutą Gibraltaru.

Stabilność waluty jest zapewniona dzięki powiązaniu 1:1 z brytyjskim funtem szterlingiem, więc jeden GIP jest zawsze równy jednemu GBP.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest oficjalnym prawnym środkiem płatniczym zarówno Szwajcarii, jak i w Liechtenstein.

Krajowa waluta zyskała etykietę „bezpiecznej przystani”, która przyciąga niektórych inwestorów w czasach niepewności geopolitycznej lub rynkowej. Szwajcaria posiada 1,033 mld USD rezerw walutowych, co czyni ją trzecim krajem na świecie pod względem wielkości rezerw walutowych, za Chinami i Japonią.

Rezerwy te sprawiają, że frank szwajcarski jest szóstą najsilniejszą walutą na świecie, wraz ze stabilnością polityczną i gospodarczą Szwajcarii oraz dużą nadwyżką handlową.

Dolar kajmański (KYD)

Kajmany to główne międzynarodowe centrum finansowe offshore z jedną z najsilniejszych walut na świecie. Wynika to z dużego sektora usług finansowych, branży turystycznej i statusu „bezpiecznej przystani”, który przyciąga do kraju wiele dużych banków i korporacji.

W 2019 r. Kajmany wygenerowały 40,2% swojego PKB z usług finansowych, a według KPMG 43 z 50 największych banków na świecie prowadzi działalność na Kajmanach.

Dolar kajmański został wprowadzony w 1971 r. i zastąpił dolara jamajskiego jako waluta kraju. Dolar Wysp Kajmańskich jest powiązany z dolarem amerykańskim po stałym kursie 1 dolar Kajmanów do 1,2 dolara amerykańskiego.

Euro (EUR)

Euro jest oficjalną walutą 20 z 26 krajów członkowskich UE, których łączna populacja w styczniu 2023 r. wyniosła prawie 350 milionów. UE jest największym na świecie obszarem jednolitego rynku z trzecią co do wielkości gospodarką, stanowiącą jedną szóstą światowego handlu. Wzrost tej gospodarki, która obejmuje dużą nadwyżkę handlową, zwiększa wartość euro na rynku walutowym.

Najczęściej wymienianą parą walutową na świecie jest euro EUR/USD, i znana jest pod pseudonimem ‘Fiber’.

Dolar amerykański (USD)

Dolar amerykański jest walutą krajową Stanów Zjednoczonych oraz 16 innych krajów i terytoriów, w tym Ekwadoru, Salwadoru, Portoryko, Zimbabwe i Panamy. Dolar amerykański jest najczęściej wymienianą walutą na świecie, jest wykorzystywany jako środek płatniczy dla walut krajowych wielu krajów i jest największą walutą rezerwową na świecie.

Siła dolara amerykańskiego jest wspierana przez wzrost gospodarczy (Stany Zjednoczone są największą gospodarką na świecie). Z drugiej strony, rosnące ceny surowców, ich przeszacowanie i wzrost gospodarczy na konkurencyjnych rynkach negatywnie wpływają na siłę dolara amerykańskiego.

Dolar amerykański jest powszechnym punktem odniesienia do pomiaru wyników innych walut, tak jak zrobiliśmy to w tym zestawieniu.

Dolar kanadyjski (CAD)

Dolar kanadyjski jest uważany za „walutę towarową”, ponieważ jego wartość jest zwykle powiązana z ceną towarów eksportowych, a mianowicie ropy naftowej. Co więcej, Kanada jest piątym co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie.

Eksport towarów z Kanady, wraz ze zdrowym wzrostem gospodarczym, przyczyniają się do tego, że dolar kanadyjski jest jedną z najsilniejszych walut na świecie.

CAD/USD to jedna z najczęściej wymienianych par walutowych, powszechnie nazywana „loonie” od popularnego ptaka loon przedstawionego na kanadyjskiej monecie jednodolarowej od 1987 roku.