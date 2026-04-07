CFD's vs aandelen: Wat moeten handelaren weten?
Hoe verhoudt de handel in CFD's zich tot de aandelenhandel? Hieronder bespreken we de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen deze belangrijke handelsconcepten, van de hefboomwerking tot informatie over de beleggingscategorieën en nog veel meer.
CFD's en aandelen: Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
De handel in CFD's (contracts for difference) en aandelen (shares) wordt vaak met elkaar vergeleken, hoewel ze qua concept behoorlijk van elkaar verschillen.CFD's zijn instrumenten die toegang bieden tot diverse markten, waaronder forex, grondstoffen en indexen, terwijl de aandelenhandel zich uitsluitend richt op de prestaties van beursgenoteerde bedrijven.
Als u met ons in CFD's op aandelen handelt, krijgt u - naast andere activaklassen - toegang tot wereldwijde aandelenmarkt, en dat alles met de flexibiliteit en hefboomwerking die CFD's bieden. U moet er echter rekening mee houden dat de hefboomwerking zowel uw verliezen als uw winsten vergroot.
Om het onderscheid tussen de handel in CFD's en de aandelenhandel te verduidelijken, volgt hier de definitie van elke term.
Wat zijn CFD's?
CFD's zijn derivaten waarmee u kunt handelen op prijsbewegingen van verschillende activa - zoals aandelen, grondstoffen of forex - zonder deze in bezit te nemen. Ze zijn flexibel en hebben geen vaste einddatum, dus u kunt uw positie zo lang openhouden als u wilt. CFD's zijn vooral populair voor handelsposities op de korte tot middellange termijn en bieden de mogelijkheid om te handelen met hefboomwerking (ook wel handelen met marge genoemd). Dit betekent dat u een grotere positie kunt innemen met een relatief kleine inleg, hoewel het ook uw ptentiële verliezen en winsten vergroot.
Met CFD's hebt u zowel de keuze om een positie in te nemen op een actief met een stijgende prijs, een zogenaamde long positie, of een dalende prijs, een zogenaamde short positie. Houd er rekening mee dat de onderstaande illustraties alleen de potentiële winst laten zien - indien de koers in elk scenario in de tegenovergestelde richting zou bewegen, zou u in plaats daarvan verlies lijden.
Ontdek hoe dit werkt in onze handelsgids voor CFD's.
Wat zijn aandelen?
Aandelen zijn individuele eenheden van eigendomsrecht in een bedrijf. Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, wordt er vaak geld opgehaald door aandelen uit te geven aan beleggers. Deze kunnen vervolgens gekocht en verkocht worden op beurzen zoals de New York Stock Exchange of de London Stock Exchange.
Bedrijven geven eerst aandelen uit op de primaire markt via beursintroducties, ook wel initial public offerings (IPO's) genoemd, waar investeerders ze rechtstreeks kunnen kopen. Zodra ze genoteerd, worden de aandelen verhandeld op de secundaire markt, waar hun prijzen schommelen op basis van vraag en aanbod. U kunt op twee manieren posities innemen op aandelen:
- Beleggen in aandelen betekent dat u deze aandelen rechtstreeks koopt. U tracht hierbij te profiteren van koersstijgingen en, in sommige gevallen, dividenden.
- Handelen in aandelen met derivaten zoals CFD's is hoe u ze op ons platform zult verhandelen. Hieronder vindt u een reeks CFD's op aandelen waaruit u kunt kiezen in onze marktzoeker.
Lees meer over de aandelenhandel, hoe het werkt en de handel in beursintroducties.
Waarom kiezen handelaren voor CFD's?
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor CFD's kiezen.
-
Toegankelijkheid tot diverse markten: handel in aandelen, grondstoffen, forex en nog veel meer, en dat allemaal vanaf één platform.
Hefboom (ook wel handelen met marge genoemd): neem grotere posities in met een kleinere initiële uitgave. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook de risico's.
Flexibele tijdsduur: geen vaste vervaldata, zodat handelaren hun posities op elk gewenst moment kunnen sluiten.
Diversificatie: spreid uw rekening moeiteloos over verschillende activaklassen.
Focus op de korte en middellange termijn: geschikt voor daytrading, waarbij handelaren proberen in te spelen op de actuele marktsituatie.
Waarom kiezen handelaren voor aandelen?
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor aandelen kiezen.
-
Hoge liquiditeit: de aandelenmarkten hebben een aanzienlijk handelsvolume, waardoor u gemakkelijker in en uit uw posities kunt stappen.
De handelstijden lopen gelijk met die van de beurzen: de markturen zijn afgestemd op de beurzen: er wordt gehandeld tijdens de openingstijden van de beurs. Sommige markten bieden mogelijk voor- en nabeurshandel.
Hefboomwerking: dankzij CFD's kunnen handelaren grotere posities beheersen met een kleinere investering. Dit verhoogte zowel de potentiële winsten als de risico's.
Blootstelling aan individuele bedrijven: handel op basis van bedrijfsprestaties, winstcijfers en sectorgebonden trends.
Diverse mogelijkheden: krijg toegang tot een brede waaier van sectoren, van technologie tot gezondheidszorg. Zo kunt u als handelaar inspelen op uiteenlopende marktomstandigheden.
Hieronder vindt u meer informatie over de verschillen tussen aandelen en CFD's.
Hoe worden aandelen verhandeld met CFD's?
Wanneer handelaren via CFD's in aandelen handelen, speculeren ze op de prijsbewegingen van een aandeel, zonder dat ze de onderliggende aandelen in bezit nemen. Een CFD op een aandeel weerspiegelt de prijsschommelingen van dat aandeel, waardoor handelaren kunnen profiteren van zowel stijgende of dalende koersen door long of short te gaan.
Omdat ze bij CFD's op aandelen verhandelen, kunnen handelaren gebruik maken van een hefboom, wat betekent dat ze slechts een deel van de volledige waarde van hun positie hoeven in te leggen. Dit vergroot de blootstelling aan de markt, waardoor zowel de potentiële winsten als de potentiële verliezen toenemen. Daarnaast bieden CFD's op aandelen de flexibiliteit om zowel long (als u verwacht dat een aandeel in waarde zal stijgen) als short te gaan (als u verwacht dat een aandeel in waarde zal dalen).
Bovendien bieden CFD's op aandelen de nodige flexibiliteit in de grootte van posities en hebben ze, in tegenstelling tot sommige traditionele derivaten op aandelen, geen vaste vervaldata. Handelaren kunnen ook profiteren van voor- en nabeurshandel op bepaalde aandelen en de mogelijkheid om snel te reageren op marktontwikkelingen, zonder dat ze de aandelen in bezit hoeven te hebben.
Welke is beter? CFD's of aandelen?
Of CFD's of aandelen beter zijn voor handelaren in derivaten, hangt af van hun individuele handelsdoelen en voorkeuren. CFD's bieden toegang tot diverse markten, zoals grondstoffen, indexen en aandelen, waardoor handelaren hun rekening gemakkelijk kunnen diversifiëren. Deze flexibiliteit kan interessant zijn voor handelaren die willen speculeren op meerdere markten.
De aandelenhandel richt zich daarentegen alleen op posities in bedrijfsaandelen. Bij traditioneel beleggen in aandelen is men eigenaar van de aandelen, waarbij er vaak extra belangen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld dividenden en stemrecht. Hoewel de aandelenhandel meestal beperkt blijft tot de handelstijden op de beurs, bieden sommige markten ook voor- en nabeurshandel aan.
Vergeet echter niet dat aandelen ook via CFD's verhandeld kunnen worden, waardoor handelaren op de koersschommelingen kunnen speculeren zonder dat ze de aandelen in bezit hoeven te nemen. Dit gebeurt vaak op basis van dezelfde fundamentele en technische analyse.
Kortom, CFD's zijn ideaal voor handelaren die variatie en flexibiliteit waarderen, terwijl aandelen misschien beter zijn voor wie een specifieke, liquide markt verkiest. Elke optie heeft zijn unieke voordelen (en nadelen), dus de keuze is grotendeels afhankelijk van de strategie van de handelaar en de activa die hij verkiest.
De handel in CFD's en aandelen bij Capital.com
Als u bij ons handelt in CFD's en aandelen, kunt u zowel long of short gaan op een groot aantal markten. U moet er ook voor zorgen dat uw risicobeheer de potentiële volatiliteit kan weerstaan. Daarnaast moet u ook leren hoe u uw handelspsychologie kunt ontwikkelen om met meer vertrouwen te handelen op de financiële markten.
Veelgestelde vragen
Is de handel in aandelen hetzelfde als de handel in CFD's?
Niet helemaal. De handel in aandelen en de handel in CFD's zijn allebei een vorm van derivatenhandel, maar ze zijn niet hetzelfde. Hoewel aandelen kunnen worden verhandeld als CFD's, richt de aandelenhandel zich alleen op aandelen, terwijl de algemene handel in CFD's het mogelijk maakt om te speculeren op een groter aantal activa, waaronder valutaparen en indexen.
Wat is een CFD in de aandelenhandel?
Met een CFD (contract for difference) op aandelen kunt u aandelen verhandelen zonder de onderliggende aandelen in bezit te nemen. Hierbij sluit u een contract met de broker om het verschil in de koers van het aandeel uit te wisselen vanaf het moment dat u de positie opent tot het moment dat u de positie sluit. Hiermee kunt u long of short gaan op aandelen en handelen met hefboomwerking.
Kan ik aandelen verhandelen zonder CFD's?
Ja, u kunt rechtstreeks in aandelen handelen zonder gebruik te maken van CFD's of derivaten. Dit wordt meestal beleggen genoemd. Het gaat hierbij meestal om het kopen van aandelen via een effectenmakelaar of beleggingsplatform met de bedoeling om te profiteren van prijsstijgingen. Veel brokers bieden daarom specifieke handelsrekeningen voor aandelen aan. Deze rekeningen kunnen andere margevereisten en kosten hebben dan CFD's.