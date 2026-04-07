CFD's en aandelen: Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De handel in CFD's (contracts for difference) en aandelen (shares) wordt vaak met elkaar vergeleken, hoewel ze qua concept behoorlijk van elkaar verschillen.CFD's zijn instrumenten die toegang bieden tot diverse markten, waaronder forex, grondstoffen en indexen, terwijl de aandelenhandel zich uitsluitend richt op de prestaties van beursgenoteerde bedrijven.

Als u met ons in CFD's op aandelen handelt, krijgt u - naast andere activaklassen - toegang tot wereldwijde aandelenmarkt, en dat alles met de flexibiliteit en hefboomwerking die CFD's bieden. U moet er echter rekening mee houden dat de hefboomwerking zowel uw verliezen als uw winsten vergroot.

Om het onderscheid tussen de handel in CFD's en de aandelenhandel te verduidelijken, volgt hier de definitie van elke term.

Wat zijn CFD's?

CFD's zijn derivaten waarmee u kunt handelen op prijsbewegingen van verschillende activa - zoals aandelen, grondstoffen of forex - zonder deze in bezit te nemen. Ze zijn flexibel en hebben geen vaste einddatum, dus u kunt uw positie zo lang openhouden als u wilt. CFD's zijn vooral populair voor handelsposities op de korte tot middellange termijn en bieden de mogelijkheid om te handelen met hefboomwerking (ook wel handelen met marge genoemd). Dit betekent dat u een grotere positie kunt innemen met een relatief kleine inleg, hoewel het ook uw ptentiële verliezen en winsten vergroot.

Met CFD's hebt u zowel de keuze om een positie in te nemen op een actief met een stijgende prijs, een zogenaamde long positie, of een dalende prijs, een zogenaamde short positie. Houd er rekening mee dat de onderstaande illustraties alleen de potentiële winst laten zien - indien de koers in elk scenario in de tegenovergestelde richting zou bewegen, zou u in plaats daarvan verlies lijden.

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn individuele eenheden van eigendomsrecht in een bedrijf. Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, wordt er vaak geld opgehaald door aandelen uit te geven aan beleggers. Deze kunnen vervolgens gekocht en verkocht worden op beurzen zoals de New York Stock Exchange of de London Stock Exchange.

Bedrijven geven eerst aandelen uit op de primaire markt via beursintroducties, ook wel initial public offerings (IPO's) genoemd, waar investeerders ze rechtstreeks kunnen kopen. Zodra ze genoteerd, worden de aandelen verhandeld op de secundaire markt, waar hun prijzen schommelen op basis van vraag en aanbod. U kunt op twee manieren posities innemen op aandelen:

Beleggen in aandelen betekent dat u deze aandelen rechtstreeks koopt. U tracht hierbij te profiteren van koersstijgingen en, in sommige gevallen, dividenden.

betekent dat u deze aandelen rechtstreeks koopt. U tracht hierbij te profiteren van koersstijgingen en, in sommige gevallen, dividenden. Handelen in aandelen met derivaten zoals CFD's is hoe u ze op ons platform zult verhandelen. Hieronder vindt u een reeks CFD's op aandelen waaruit u kunt kiezen in onze marktzoeker.

Waarom kiezen handelaren voor CFD's?

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor CFD's kiezen.

Toegankelijkheid tot diverse markten: handel in aandelen, grondstoffen, forex en nog veel meer, en dat allemaal vanaf één platform.

Hefboom (ook wel handelen met marge genoemd): neem grotere posities in met een kleinere initiële uitgave. Dit verhoogt niet alleen het potentiële rendement, maar ook de risico's.

Flexibele tijdsduur: geen vaste vervaldata, zodat handelaren hun posities op elk gewenst moment kunnen sluiten.

Diversificatie: spreid uw rekening moeiteloos over verschillende activaklassen.

Focus op de korte en middellange termijn: geschikt voor daytrading, waarbij handelaren proberen in te spelen op de actuele marktsituatie.

Waarom kiezen handelaren voor aandelen?

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse redenen waarom handelaren voor aandelen kiezen.

Hoge liquiditeit: de aandelenmarkten hebben een aanzienlijk handelsvolume, waardoor u gemakkelijker in en uit uw posities kunt stappen.

De handelstijden lopen gelijk met die van de beurzen: de markturen zijn afgestemd op de beurzen: er wordt gehandeld tijdens de openingstijden van de beurs. Sommige markten bieden mogelijk voor- en nabeurshandel.

Hefboomwerking: dankzij CFD's kunnen handelaren grotere posities beheersen met een kleinere investering. Dit verhoogte zowel de potentiële winsten als de risico's.

Blootstelling aan individuele bedrijven: handel op basis van bedrijfsprestaties, winstcijfers en sectorgebonden trends.

Diverse mogelijkheden: krijg toegang tot een brede waaier van sectoren, van technologie tot gezondheidszorg. Zo kunt u als handelaar inspelen op uiteenlopende marktomstandigheden.

