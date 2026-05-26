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Primario
Bianco
Secondario chiaro
Secondario scuro
I colori Core Midnight, Bianco e Signature Gold compongono la nostra base raffinata ad elevato contrasto.
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La luce calda simboleggia il riconoscimento, lo slancio e il tocco umano.
La luce fredda trasmette un senso di analisi, precisione e informazione.
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Il nostro carattere tipografico principale. Titoli e messaggi chiave: concisi e chiari.
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Questo restyling e questa nuova esperienza segnano l'inizio di un'evoluzione più ampia.
Stiamo lavorando a una piattaforma unificata. Un ambiente che unisce trading, investimenti e altre attività finanziarie in un unico luogo.
Siamo solo all'inizio.