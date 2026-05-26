Una nuova capital com esperienza

Progettato per prendere decisioni migliori. Le stesse basi. Un ambiente decisionale esteso.

Il tuo account, i fondi e i prezzi non sono cambiati. Tuttavia, ora che l'assistente AI e le analisi di trading sono integrati, è cambiato il tuo contesto decisionale.

Le novità

L'app

Progettata per garantire la massima chiarezza

Una piattaforma che riduce gli ostacoli tra te e le informazioni di cui hai bisogno.

Strumenti in fase di decisione

Il contesto viene visualizzato quando la tua analisi lo richiede. 

Assistente AI

Scopri quello che è rilevante. La decisione spetta a te.

Analisi di trading

Non solo profitti e perdite. Prestazioni nel tempo. Modelli da scoprire.

Logo

Un unico punto luminoso. Il logo, in una versione aggiornata. 

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Un unico punto luminoso. Il logo, in una versione aggiornata.

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Primario

Bianco

Secondario chiaro

Secondario scuro

Colori

Midnight

I colori Core Midnight, Bianco e Signature Gold compongono la nostra base raffinata ad elevato contrasto.

Bianco

I colori Core Midnight, Bianco e Signature Gold compongono la nostra base raffinata ad elevato contrasto.

Signature gold

I colori Core Midnight, Bianco e Signature Gold compongono la nostra base raffinata ad elevato contrasto.

Calda

La luce calda simboleggia il riconoscimento, lo slancio e il tocco umano.

Fredda

La luce fredda trasmette un senso di analisi, precisione e informazione.

Fredda

La luce fredda trasmette un senso di analisi, precisione e informazione.

Font

Geigy Regular

Primario – Web

Il nostro carattere tipografico principale. Titoli e messaggi chiave: concisi e chiari.

SF Pro Regular

IOS

Per il corpo del testo e le interfacce viene utilizzato iOS SF Pro, che garantisce leggibilità, uniformità e precisione.

Inter Variable Regular

Android, Web

Negli ambienti Android e non SF Pro viene utilizzato il font Inter Variable, che garantisce scritte chiare e coerenti su tutti i dispositivi.

Piani futuri

Questo restyling e questa nuova esperienza segnano l'inizio di un'evoluzione più ampia.

Piani futuri

Stiamo lavorando a una piattaforma unificata. Un ambiente che unisce trading, investimenti e altre attività finanziarie in un unico luogo.

Piani futuri

Siamo solo all'inizio.