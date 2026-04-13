IniziaMercatiForexCanadian dollar / Norwegian Krone

Negozia Canadian dollar / Norwegian Krone CFD

6.87668+0.15%
The chart displays the CAD/NOK exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 6.87668, a high of 6.88366, and a low of 6.86828.
Vendi

6.86998

Acquista

6.87668

0.0067
Basso: 6.86828Alto: 6.88366
Seller:
16.6667%
Buyer:
83.3333%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo strumento finanziario è disponibile per il trading di CFD e knock-out.
Scopri di più su:CFDKnock-out
Spread0.0067
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
NOK 1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.009017 %
(-NOK 1.80)

Dimensione dell'operazione a leva ~NOK 20,000.00

Denaro da leva ~NOK 19,000.00

-0.00902%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
NOK 1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
0.000797 %
(NOK 0.16)

Dimensione dell'operazione a leva ~NOK 20,000.00

Denaro da leva ~NOK 19,000.00

0.00080%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaNOK
Quantità negoziata min100
Margine5.00%
Borsa
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
0.03%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Negozia Canadian dollar / Norwegian Krone CFD

The base currency – CAD. The counter currency – NOK. The CAD to NOK currency exchange rate determines how the Canadian dollar relates to the Norwegian krone. The Canadian dollar is the official currency of Canada, which is often referred to as the ‘Loonie’. The symbol used for CAD is $, or C$, to differentiate it from other dollars. Canada has a stable and healthy economy rated the 9th largest globally. The Canadian dollar used to be pegged to the USD. Since 1970, it has been a free floating currency controlled by the Bank of Canada. The Norwegian krone circulates in Norway, and ‘kr’ is used as a symbol for the currency. Norway is s well-developed and stable economy with a solid state ownership. One NOK is subdivided into 100 øre. The currency is issued and monitored by the Norges Bank. At Capital.com you can learn the rate of CAD to the Norwegian krone.

Leggi le nostre recensioni per saperne di più su di noi

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.8
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.7
4.6

Vuoi affidarti a un broker leader?

Entra nella nostra community che vanta trader in tutto il mondo
1. Crea un account2. Effettua il tuo primo deposito3. Inizia a fare trading