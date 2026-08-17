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Una serie di webinar pensati per chi vuole avvicinarsi al mondo del trading e degli investimenti, realizzata in collaborazione con Starting Finance, punto di riferimento in Italia per la divulgazione e l’educazione finanziaria.

Prossimi Webinar

Le basi del trading: come leggere il mercato
Scopri come i neofiti si perdono e come evitarlo. Dal chart-reading, alle candele giapponesi, dalla price action, agli indicatori essenziali (medie mobili, RSI, MACD): imparerai a leggere il mercato nel suo contesto, non a cercare il pattern perfetto.
24 settembre 2026
16:00
Gratuito
Investire: come costruire una strategia di portafoglio
Come si leggono i fondamentali di un'azienda, come si costruisce un portafoglio diversificato con azioni ed ETF e come usare Capital.com per monitorare i propri investimenti nel tempo.
15 ottobre 2026
16:00
Gratuito
Risk Management e psicologia del trader
Cosa fa davvero la differenza sui mercati: position sizing, rapporto rischio/rendimento, drawdown e gestire la psicologia che manda all'aria anche le strategie migliori — FOMO, revenge trading, overconfidence.
10 novembre 2026
17:00
Gratuito